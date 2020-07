Κόσμος

“Έχασε” τα δύο παιδιά της από κορονοϊό μέσα σε λίγες μέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της γυναίκας που είδε τα παιδιά της να υποκύπτουν στον κορονοϊό, μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Μία γυναίκα από τη Φλόριντα έχασε τον 20χρονο γιο της από κορονοϊό και έντεκα μέρες αργότερα, η 22χρονη κόρη της πέθανε από την ίδια ασθένεια.

«Αντέχω την ημέρα, όμως τη νύχτα πραγματικά με ‘χτυπά’», δήλωσε η 48χρονη Μονέτ Χικς (Monete Hicks) στο NBC Maimi. «Είμαι τόσο συνηθισμένη στην παρουσία τους», συμπλήρωσε.

Όπως είπε, τόσο ο γιος της όσο και η κόρη της είχαν υποκείμενα νοσήματα. Η επίσημη γνωμάτευση, πάντως, επιβεβαίωσε ότι και οι δύο νεαροί πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού.

Η παχυσαρκία και το άσθμα συνέβαλαν στο θάνατο του Μπάιρον (Byron), ενώ και η Μικαέλα (Mychaela) έπασχε από παχυσαρκία, άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονία, παθήσεις που συνέβαλαν στο θάνατό της.

Στις 27 Ιουνίου ο Μπάιρον είχε προβλήματα στην αναπνοή του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου άφησε λίγες μέρες αργότερα την τελευταία του πνοή.

Μία εβδομάδα αργότερα, η κατάσταση της υγείας της Μικαέλα επιδεινώθηκε, αφού η νεαρή άρχισε να έχει πυρετό και πονοκεφάλους. Ο οργανισμός της κατέρρευσε πολύ γρήγορα και η κοπέλα χρειάστηκε οξυγόνο, έπεσε η πίεσή της και τελικά έχασε το ένα της νεφρό. Πέθανε στις 8 Ιουλίου.

Η γυναίκα, που έχει τέσσερα ακόμα παιδιά, στέλνει μήνυμα στον κόσμο να είναι ασφαλείς.

«Να φοράτε μάσκες, να είσαστε προσεκτικοί και να παίρνετε στα σοβαρά την κατάσταση», δήλωσε η 48χρονη.