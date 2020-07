Κοινωνία

Καστελλόριζο: Ο έρωτας στρατιωτικού και τουρίστριας, που “γεννήθηκε” στο ακριτικό νησί (βίντεο)

Ένας Έλληνας στρατιωτικός και μία Ιταλίδα γνωρίστηκαν στο Καστελλόριζο και παντρεύονται μετά από δύο χρόνια γνωριμίας. Το αγαπημένο ζευγάρι μιλά στον ΑΝΤ1.