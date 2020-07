Πολιτική

Ερντογάν: Δεν αποδέχονται ότι η Κωνσταντινούπολη είναι στα χέρια μουσουλμάνων

Νέα “βέλη” προς την Ελλάδα εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας στις διεθνείς επικρίσεις για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Οι διεθνείς αντιδράσεις για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί έχουν ενοχλήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που με αφορμή τα εγκαίνια του νέου κτιρίου της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας ΜΙΤ στην Κωνσταντινούπολη, εξαπέλυσε έμμεση επίθεση κατά της Ελλάδας.

«Ενώ έχουν περάσει αιώνες μετά την κατάκτησή της, βλέπουμε ότι ακόμη δεν είναι αποδεκτό ότι η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στα χέρια του τουρκικού λαού και των μουσουλμάνων. Στο άνοιγμα του μεγάλου τζαμιού της Αγίας Σοφίας, κατά τη διαδικασία της επαναφοράς της, παρατηρήσαμε ότι κάποιοι δυσκολεύονται να αποδεχθούν ότι είναι σε τουρκικό έδαφος», δήλωσε εμφατικά ο Τούρκος Πρόεδρος.

Χιλιάδες μουσουλμάνοι συρρέουν καθημερινά μέσα και έξω από την Αγία Σοφία για να προσευχηθούν, ανάμεσά τους και ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Αλί Βερλίκαγια, που κοινοποίησε την απόφαση του Ερντογάν για 24ωρη λειτουργία της Μεγάλης Εκκλησιάς που μετατράπηκε ξανά σε μουσουλμανικό τέμενος.

Εκτός από τις αγιογραφίες, που κάλυψαν με κουρτίνες και λευκά ταμπλό, οι τουρκικές Αρχές σεβάστηκαν ακόμη ένα σημείο: το “ομφάλιον”, που δεν το κάλυψαν με τα χαλιά. Κατά την παράδοση ήταν το σημείο της στέψης των Αυτοκρατόρων.

Εκστρατεία Ελπιδοφόρου για την Αγία Σοφία

Σε συνέντευξή του στο BBC, o Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος δεσμεύθηκε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για την ανατροπή της απόφασης του Ερντογάν να κάνει τζαμί την Αγία Σοφία.

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Είναι η αρχή για μας. Θα ξεκινήσουμε μια εκστρατεία. Είχα ήδη την ευκαιρία να εκφράσω τις ανησυχίες όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών στις ΗΠΑ στον Πρόεδρο Τραμπ, που με δέχθηκε στον Λευκό Οίκο και στον Αντιπρόεδρο κ. Πενς».

“Πυρά” κατά Ερντογάν και από την Αυστρία

Σφοδρές είναι οι επικρίσεις και στην Αυστρία, με πρωτοστάτη την Υπουργό Ενσωμάτωσης, Σούζαν Ράαμπ: «Για δεκαετίες, η Αγία Σοφία ως μουσείο, ήταν ανοικτή σε εκατομμύρια ανθρώπων όλων των πολιτισμών και θρησκειών κι ένα σημαντικό και όμορφο σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης. Το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν την χρησιμοποιεί για πολιτικό του όφελος, μετατρέποντάς την σε τζαμί, δείχνει ξεκάθαρα ότι στο προσκήνιο δεν είναι η θρησκεία, αλλά μια διχαστική πολιτική ιδεολογία».

Ηχηρό μήνυμα από τη Γαλλία

Το δικό της ηχηρό μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η Γαλλία, με τις κοινές ναυτικές ασκήσεις που έκανε με την Αίγυπτο, την ώρα που ο Ερντογάν συναντιόταν με τον επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης, Φαγέζ Αλ Σαράζ.

Οι ασκήσεις εστίασαν σε μεθόδους οργάνωσης και συνεργασίας στην υλοποίηση πολεμικών αποστολών στη θάλασσα ενάντια σε εχθρικούς θαλάσσιους σχηματισμούς, σε συνεργασία με εναέριες και επίγειες δυνάμεις και με τη χρήση πραγματικών πυρών.