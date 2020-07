Πολιτισμός

Πέθανε η Ολίβια ντε Χάβιλαντ

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 104 ετών, ένας θρύλος του Χόλιγουντ.

Η Ολίβια ντε Χάβιλαντ, η πρωταγωνίστρια της ταινίας “Όσα παίρνει ο άνεμος”, πέθανε σήμερα στο Παρίσι όπου διέμενε, σε ηλικία 104 ετών, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός της.

«Η Ολίβια ντε Χάβιλαντ πέθανε ήσυχα από φυσικά αίτια», δήλωσε η Αμερικανίδα ατζέντης της, Λίζα Γκόλντμπεργκ, σε ανακοίνωση για τον θάνατο της ηθοποιού, που απέσπασε κατά τη διάρκεια της καριέρας της δύο βραβεία Όσκαρ α΄ γυναικείου ρόλου.

Εκτός από τα δύο βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Επιστημών, η καριέρα της Ντε Χάβιλαντ περιλαμβάνει μια νίκη επί του συστήματος των κινηματογραφικών στούντιο του Χόλιγουντ και μια μακροχρόνια αντιπαλότητα με την αδελφή της, διάσημη ηθοποιό Τζόαν Φοντέιν, γράφει το περιοδικό Hollywood Reporter.