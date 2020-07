Κόσμος

Κορονοϊός: Ο Στρατός της Ιταλίας ελέγχει τις παραλίες

Αυστηροί έλεγχοι και μεγάλα πρόστιμα σε ταξιδιώτες, παραλίες και Μέσα Μεταφοράς.

Η περιφέρεια της Ρώμης ανακοίνωσε ότι σύντομα πρόκειται να πραγματοποιούνται «ταχεία τεστ» για την ανίχνευση του κορονοϊού σε επιβάτες πούλμαν, που προέρχονται από χώρες με υψηλό αριθμό κρουσμάτων.

Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, το μέτρο εστιάζει κυρίως στις χώρες Ρουμανία και Βουλγαρία, με ιδιαίτερη αναφορά σε πολλές οικιακές βοηθούς από τις δύο αυτές χώρες που θα επιστρέψουν από τις χώρες τους μετά τις θερινές διακοπές. Η σχετική απόφαση θα υπογραφεί τις αμέσως επόμενες ημέρες από τον πρόεδρο της περιφέρειας του Λατίου - με πρωτεύουσα την Ρώμη - Νικόλα Τζινγκαρέτι.

Παράλληλα, από σήμερα άνδρες και γυναίκες του ιταλικού στρατού άρχισαν να πραγματοποιούν ελέγχους σε παραλίες της ευρύτερης περιοχής της Γένοβας ζητώντας από τους πολίτες να σέβονται τους κανόνες, με τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας. Τις τελευταίες εβδομάδες, σε αρκετές περιοχές της Ιταλίας, ιδίως σε ελεύθερες πλαζ, παρατηρήθηκε συνωστισμός χωρίς σεβασμό στον επιβεβλημένο μέτρο της κοινωνικής απόστασης.

Στο Μιλάνο, χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε σειρά ελέγχων στις γραμμές του μετρό. Επιβλήθηκαν δεκατρία πρόστιμα ύψους 400 ευρώ, σε αντίστοιχο αριθμό επιβατών που δεν φορούσαν προστατευτική μάσκα.

Υπενθυμίζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όποιον δεν φορά μάσκα σε κλειστούς χώρους αυξήθηκε στα 1.000 ευρώ.