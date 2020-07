Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αλβανία: Ρεκόρ κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Συναγερμός” στη γειτονική χώρα μετά τον μεγαλύτερο ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας.

Στην Αλβανία τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας. Πρόκειται για 126 νέα κρούσματα, από 66 που ήταν το Σάββατο. Επίσης καταγράφηκαν άλλοι τέσσερις θάνατοι.

Τα Τίρανα παραμένουν η περιοχή με τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.

Το Υπουργείο Υγείας εκπέμπει “σήμα συναγερμού”, καλώντας τους πολίτες να σεβαστούν τα προληπτικά μέτρα, καθώς εκτιμά ότι χωρίς τη συμμόρφωση του κοινού, οι Αρχές δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την διασπορά του ιού.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί ωστόσο την κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε τους πολίτες στην αντιμετώπιση της πανδημίας.