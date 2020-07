Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Δευτέρα 27 Ιουλίου σήμερα και καλή, τελευταία εβδομάδα του Ιούλη! Με τον Ερμή να συνεχίζει τα τετράγωνα του με τον Άρη η εβδομάδα που ξεκινάει θα μας θυμίσει αρκετά τις αρχές του μήνα.

ΚΡΙΟΣ: Παρόλο που η μέρα είναι πολύ θετική για συζητήσεις παντός τύπου, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός απέναντι σε ανθρώπους που μπορεί να θελήσουν να σε εκμεταλλευτούν ή να σε εξαπατήσουν. Πριν μπεις σε οποιαδήποτε συζήτηση θα είναι καλό να ξέρεις μέχρι ποιο σημείο μπορείς να υποχωρήσεις. Από την άλλη η μέρα είναι πολύ ευνοϊκή αν θέλεις να σχεδιάσεις και κάποιο σύντομο ταξιδάκι, αν και θα σου πρότεινα να επιλέξεις κάποιο γνωστό σου προορισμό.

ΤΑΥΡΟΣ: Καλό θα είναι αν μπεις σήμερα στη διαδικασία οικονομικών συζητήσεων και διακανονισμών να κρατήσεις μικρό καλάθι και να διαβάσεις και τα ψιλά γράμματα. Αν είστε προσεκτικοί το αποτέλεσμα σίγουρα θα σας δικαιώσει. Από την άλλη στον αισθηματικό τομέα μπορεί να ζητάς επιβεβαιώσεις από το σύντροφό σου οι οποίες και να σου δοθούν θα είναι απλά για να καλύψουν την γκρίνια σου, παρά επειδή θα τις εννοεί. Δώσε στον άλλον τη δυνατότητα να επιλέξει αν και κατά πόσο θα εκφραστεί.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το να έχεις όχι μόνο τα μάτια σου και τα αυτιά σου ανοιχτά, αλλά κυρίως το μυαλό σου θα σε βοηθήσει να αντιληφθείς τις καταστάσεις της ζωής σου πιο σφαιρικά και θα ανταποκριθείς πιο αποτελεσματικά. Μην περιμένεις όλοι να σκέφτονται και να δρουν όπως εσύ, γιατί αυτό από μόνο του είναι ένα λάθος σημείο εκκίνησης. Εάν έχεις θέματα που σε απασχολούν στη σχέση σου μπορείς να τα εκφράσεις, όμως δώσε και στον άλλον το περιθώριο να τα χωνέψει και μην περιμένεις άμεσες λύσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το πλανητικό σκηνικό στο ξεκίνημα της εβδομάδας θα σε βοηθήσει να κινηθείς πολύ αποτελεσματικά και να διαχειριστείς εκκρεμότητες που μπορεί να έχουν τραβήξει πολύ στο χρόνο. Πρόσεξε όμως στην προσπάθειά σου να κλείσεις υποθέσεις μην υποτιμήσεις τη σοβαρότητα που απαιτούν στο χειρισμό κάποιες από αυτές, γιατί αφενός το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πρέπει και αφετέρου μπορεί να κάνεις παραχωρήσεις οι οποίες στο τέλος να είναι εις βάρος σου.

ΛΕΩΝ: Αυτά που θα πρέπει να διαχειριστείς σήμερα είναι την τάση σου να εξιδανικεύεις καταστάσεις και την ανάγκη σου να θρέψεις αυταπάτες. Πολλές φορές καταλήγεις σε τέτοιου είδους τακτικές για να δώσεις νόημα σε αυτό που ζεις και αυτό είναι κατανοητό και ανθρώπινο. Από την άλλη όμως τείνεις να βλέπεις σε ανθρώπους χαρακτηριστικά που δεν έχουν και που όταν με τον οποιονδήποτε τρόπο διαλύεται η εικόνα που έχεις φτιάξει απογοητεύεσαι και τους κατηγορείς κιόλας…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το βασικό ζήτημα της περιόδου είναι η ανάγκη σου να πετύχεις κάτι μεγάλο. Αυτό όμως απαιτεί να λάβεις υπόψιν δύο πράγματα, αφενός τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη ζωή σου η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου, αλλά και τις θυσίες που θα πρέπει να κάνεις για να τα καταφέρεις κι αφετέρου κατά πόσο το να τον εκπληρώσεις αποτελεί μία δική σου επιθυμία ή θα το κάνεις προκειμένου να ανταποκριθείς στις προσδοκίες που μπορεί να έχουν οι άλλοι από σένα. Πριν μπεις στον κόπο βάλε κάτω όλα τα δεδομένα.

ΖΥΓΟΣ: Υπάρχουν μέσα σου αντίθετες τάσεις που σου δημιουργούν σύγχυση. Από τη μία θέλεις ευχάριστες καταστάσεις με το σύντροφο σου, να περάσετε περισσότερο χρόνο μαζί και ενδεχομένως να ταξιδέψετε και από την άλλη αν μπορούσατε θα πατούσες ένα κουμπί να εξαφανιστείς από προσώπου γης, για να νιώσεις ελεύθερος. Στην πραγματικότητα όμως δε χρειάζεται να κάνεις τίποτα πέρα από το να απολαύσεις τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν κι αν για κάποιο λόγο νιώσεις ότι καταπιέζεσαι απλά πες το.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι αλλαγές και οι επιτυχίες θέλουν χρόνο και για να αφομοιωθούν και για να μας δείξουν την αξία τους και το ρόλο που έρχονται να διαδραματίσουν στη ζωή μας. Μπορεί να έχεις κάνει σημαντικά βήματα όμως δεν χρειάζεται να πανηγυρίζεις. Κι αυτό δεν το λέω επειδή θέλω να σου κόψω τη χαρά, αλλά γιατί την επιτυχία αν δεν ξέρεις να τη διαχειριστείς μπορεί να γίνει όπλο που στρέφεται εναντίον σου. Μπορείς στην παρούσα φάση να αρκεστείς στο να φροντίσεις τον εαυτό σου και να τον ανταμείψεις για την προσπάθεια του.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ποιος σε μαζεύει πάλι σήμερα με τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύς να βρίσκεται σε τετράγωνο με την Αφροδίτη απέναντί σου… Είναι εξαιρετικά εύκολο το να γοητευτείς, για να μην πω παραμυθιαστείς, οικειοθελώς από οποιονδήποτε παρατρεχάμενο βρεθεί μπροστά σου και νιώσεις ότι έχει ανάγκη από μία ζεστή αγκαλιά. Πρόσεξε τουλάχιστον στο τέλος μην καταλήξεις ελαφρύτερος είτε υλικά, είτε συναισθηματικά από ανθρώπους που έχουν βάλει σκοπό τους να σας εκμεταλλευτούν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις σήμερα κυρίως είναι επαγγελματικές συζητήσεις και συμφωνίες που μπορεί να κάνεις. Το βασικό είναι να λάβεις γραπτώς ό,τι συμφωνήσεις προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα και αμφισβητήσεις των συμφωνηθέντων στο μέλλον. Από την άλλη θα πρέπει να αποδειχτείς ανοιχτόμυαλος και να πραγματοποιήσεις αλλαγές που μπορεί να φανούν αποτελεσματικές, όπως για παράδειγμα το να ξεκινήσεις ένα πρόγραμμα διατροφής διαφορετικό από αυτό που ακολουθούσες ως τώρα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ή τα κάνεις λίγο μαντάρα στον ερωτικό τομέα σήμερα ή σου τα κάνουν οι άλλοι. Και τί θέλω να πω… Ενδεχομένως να έχεις μία αίσθηση ανικανοποίητου και να ψάχνεις να καλύψεις τις ανάγκες σου κοιτώντας δεξιά και αριστερά. Από την άλλη αυτή η κατάσταση σε στρεσάρει, γιατί ιδανικά θα ήθελες να είσαι αφοσιωμένος σε έναν μόνο άνθρωπο. Όλη αυτή η σύγχυση και το ότι δεν ξέρεις τι θέλεις σε κάνει ευάλωτο στο να πιστέψεις ανθρώπους που δεν εννοούν αυτά που λένε.

ΙΧΘΥΕΣ: Δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να λέει ότι πρέπει να τα πηγαίνεις καλά με ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τους δεσμούς που μπορεί να σε δένουν ή ενδεχομένως ακόμα και τις φαινομενικά άρρηκτες σχέσεις σου. Για παράδειγμα μπορεί ένας γάμος να απαιτεί θυσίες και υποχωρήσεις για να αντέξει στο χρόνο, αυτό όμως δε σημαίνει ότι κι εσύ δεν έχεις κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν μπορεί να ξεπεράσει κανένας και είναι εκεί για να σε προστατεύουν από ανθρώπους που δεν υπολογίζουν το τι πραγματικά χρειάζεσαι.

