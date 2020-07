Κοινωνία

Άλιμος: Γκαζάκια έξω από πολυκατοικία (βίντεο)

Επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό πραγματοποίησαν άγνωστοι τα ξημερώματα.

Έκρηξη σημειώθηκε, στις 4 τα ξημερώματα, έξω από πολυκατοικία στην περιοχή του Αλίμου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έκρηξη προήλθε από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από τρία γκαζάκια, τον οποίο είχαν τοποθετήσει άγνωστοι στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για το περιστατικό.