Κόσμος

Κορονοϊός: Μειωμένα τα νέα κρούσματα στις ΗΠΑ

Ο χαμηλότερος αριθμός νέων κρουσμάτων των τελευταίων δύο εβδομάδων καταγράφηκε στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες Κυριακή 55.187 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, αριθμό που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων σχεδόν δύο εβδομάδων, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Τα νέα κρούσματα αυξάνουν σε 4.229.624 τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό αφότου η πανδημία άρχισε να εξαπλώνεται στη χώρα, που έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα παγκοσμίως, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε η σχολή αυτή ιατρικής της Βαλτιμόρης ως χθες στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας).

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 ανέρχεται πλέον σε 146.909, αυξημένος κατά 518 το προηγούμενο 24ωρο.

Είναι η πρώτη φορά από τη 13η Ιουλίου που ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό πέφτει κάτω από το επίπεδο των 6ο.000. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνούσε τους 1.000 τις προηγούμενες τέσσερις ημέρες.