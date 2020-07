Κοινωνία

Αυτοκίνητα κατέληξαν σε βιτρίνα καταστήματος (εικόνες)

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λαμία.

Μία 32χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και έπεσε επάνω σε σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα.

Στη συνέχεια και τα δυο αυτοκίνητα κατέληξαν σε τζαμαρία καταστήματος, στην οποία προκάλεσαν υλικές ζημιές.

Εκτός από την οδηγό τραυματίστηκαν ακόμη μια γυναίκα και ένας άνδρας, οι οποίοι πήγαιναν όλοι μαζί για δουλειά. Και οι τρεις διακομίστηκαν στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης του σταθμευμένου αυτοκινήτου είχε επιστρέψει λίγη ώρα πριν από την Αθήνα με τη σύζυγό του και το νεογέννητο μωρό τους.

Ευτυχώς την ώρα του τροχαίου δεν περνούσε κάποιος πεζός από το σημείο. Η Τροχαία Λαμίας έχει αναλάβει την προανάκριση.

