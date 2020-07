Κοινωνία

Στον ανακριτή ο 63χρονος για την απόπειρα αρπαγής ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή και την επομένη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη...

Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 63χρονος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να αρπάξει 10χρονο κοριτσάκι, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, που πουλούσε χαρτομάντιλα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή και την επομένη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου, ενώ παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για σήμερα.

Ο 63χρονος φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη και να επιχείρησε να την επιβιβάσει σε διερχόμενο ταξί, αλλά το κοριτσάκι αντέδρασε και κατάφερε να ξεφύγει. Περαστικός αντιλήφθηκε το περιστατικό και ενημέρωσε την Άμεση Δράση, αστυνομικοί της οποίας, με τη συνδρομή στελεχών της Δημοτικής Αστυνομίας, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν λίγο αργότερα.

Κατά την προανακριτική του εξέταση, ο 63χρονος συνταξιούχος αρνήθηκε την πράξη που τού καταλογίζεται.