Έρχονται οι “νταντάδες της γειτονιάς”

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για την καταρχήν πιλοτική εφαρμογή της δράσης για την υποστήριξη των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Ξεκινάει ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή της δράσης «νταντάδες της γειτονιάς» για την ισότητα στην εργασία και την υποστήριξη της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκης Δανδόλου, τη σχετική πρόσκληση έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και καλούνται, από σήμερα, φορείς των δήμων και των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου να σχεδιάσουν και να αναδείξουν τους σχετικούς τοπικούς φορείς που θα αναλάβουν τη στελέχωση και την, καταρχήν πιλοτική, επιδοτούμενη φύλαξη παιδιών έως 12 ετών.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο των δράσεων συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και αντικείμενό της αποτελεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος εξυπηρέτησης γονέων για την φύλαξη των παιδιών τους στο πρότυπο της υλοποιούμενης σε άλλες χώρες δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Σε αυτή, την φάση του σχεδιασμού, θα γίνει χαρτογράφηση και συγκριτική αποτύπωση αντίστοιχων δράσεων άλλων χωρών και θα διατυπωθούν προτάσεις για την υλοποίηση αντίστοιχης δράσης στην Ελλάδα (ανίχνευση αναγκών, περιγραφή συνεργασίας εμπλεκόμενων φορέων, κοστολόγηση, προσδιορισμός μεθοδολογίας υλοποίησης της δράσης κλπ). Επίσης, θα γίνουν προτάσεις για τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της δράσης και θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της σε επιλεγμένους δήμους για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την καθολική εφαρμογή στο σύνολο της χώρας.

Τα συγχρηματοδοτούμενα κεφάλαια από την Ε.Ε. και το ελληνικό δημόσιο ανέρχονται σε 3.069.200 ευρώ και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα διατεθούν τα περισσότερα λεφτα (1.851.608 ευρώ).

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ από σήμερα, 27 Ιουλίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος είναι η Μαριάννα Γιδαράκου, 2103278175, e-mail:mgidarakou@mou.gr