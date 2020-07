Αθλητικά

Ρονάλντο: Τα καταφέραμε! Πρωταθλητές της Ιταλίας!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκόρερ του πρώτου τέρματος της Γιουβέντους στη νίκη απέναντι στην Σαμπντόρια, δήλωσε ευτυχισμένος για το δεύτερο Scudetto!

Δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της Serie A, η Γιουβέντους πανηγύρισε την κατάκτηση του ένατου στην σειρά πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της στην Ιταλία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκόρερ του πρώτου τέρματος της Γιουβέντους στη νίκη (2-0) απέναντι στην Σαμπντόρια έφτασε τα 31 γκολ (3 λιγότερα από τον Ιμόμπιλε), 52 συνολικά τις δύο σεζόν, δήλωσε ευτυχισμένος για το δεύτερο Scudetto και τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει στο χτίσιμο της Ιστορία της ομάδας.

«Τα καταφέραμε! Πρωταθλητές της Ιταλίας. Ευτυχισμένος για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και για να συνεχίσουμε να χτίζουμε την ιστορία αυτού του μεγάλου και υπέροχου συλλόγου. Αυτός ο τίτλος είναι αφιερωμένος σε όλους τους οπαδούς της Γιουβέντους, ιδίως σε αυτούς που έχουν υποφέρει και υποφέρουν από την πανδημία που μας εξέπληξε όλους ανατρέποντας τον κόσμο. Δεν ήταν εύκολο! Το θάρρος σας, η στάση σας και η αποφασιστικότητά σας ήταν η δύναμη που χρειαζόμασταν για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον σφιχτή τελευταία φάση πρωταθλήματος για να αγωνιστούμε μέχρι το τέλος για αυτόν τον τίτλο που ανήκει σε όλη την Ιταλία. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους σας!», ανέφερε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σε ανάρτησή του στο Instagram, συνοδευόμενη από την εορταστική φωτογραφία των εορτασμών στα αποδυτήρια με τους συμπαίκτες του.

Να σημειωθεί ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο που δεν κατάφερε να σκοράρει και από το σημείο του πέναλτι. λίγο πριν το τέλος του αγώνα (89’) , έφτασε τους 31 τίτλους με συλλόγους στην καριέρα του.