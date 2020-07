Life

Πέθανε ο Κανσάι Γιαμαμότο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακρίθηκε χάρις στις διεθνείς επιδείξεις μόδας του και γνώρισε την παγκόσμια αναγνώριση μετά την συνεργασία του με τον Μπάουι!

Ο ιάπωνας σχεδιαστής μόδας Κανσάι Γιαμαμότο, ο οποίος θεωρούνταν πρωτοπόρος της βιομηχανίας μόδας της χώρας και έγινε γνωστός από την συνεργασία του με τον Ντέιβιντ Μπάουι, πέθανε από λευχαιμία στα 76 του χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η κόρη του.

"Εγκατέλειψε αυτόν τον κόσμο ειρηνικά, περιστοιχισμένος από τους αγαπημένους του", ανακοίνωσε στο Instagram η ηθοποιός Μιράι Γιαμαμότο. "Στα μάτια μου, ο πατέρας μου δεν ήταν απλώς το αεικίνητο πνεύμα που γνώριζε ο κόσμος, αλλά κάποιος που ήταν πάντα συμπονετικός, καλόκαρδος και τρυφερός". Ο Γιαμαμότο ήταν γνωστός για τις τολμηρές δημιουργίες του με τα πολύχρωμα μοτίβα και τα έντονα χρώματα.

Διακρίθηκε χάρις στις διεθνείς επιδείξεις μόδας του, από την περίοδο του 1970 και έπειτα και γνώρισε την παγκόσμια αναγνώριση μετά την συνεργασία του με τον Μπάουι με τις δημιουργίες κοστουμιών για τον φανταστικό χαρακτήρα του, τον Ζίγκι Στάρνταστ. Οι δημιουργίες του Γιαμαμότο συχνά ενσωμάτωναν στοιχεία από τον ιαπωνικό πολιτισμό.