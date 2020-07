Κοινωνία

Δήμητρα Σκέτζου: εργαζόμενη, φοιτήτρια και αριστούχος στις Πανελλαδικές (βίντεο)

Το κορίτσι που κατάφερε να περάσει στην Ιατρική ενώ παράλληλα εργαζόταν και σπούδαζε, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί".