Life

Χάρι και Μέγκαν: Μήνυση σε παπαράτσι για drone στην αυλή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωγή κατά παπαράτσι άσκησαν ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τους.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν, άσκησαν αγωγή εναντίον των παπαράτσι, στην οποία υποστηρίζουν ότι χρησιμοποίησαν drone και άλλες μεθόδους για να βγάλουν φωτογραφίες του γιου τους Άρτσι-Χάρισον, ενώ βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού τους στο Λος Άντζελες, χωρίς άδεια.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι οι φωτογράφοι, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί, παραβίασαν τους νόμους της ιδιωτικής ζωής της Καλιφόρνιας όταν έστειλαν drone πάνω από το σπίτι του ζευγαριού για να φωτογραφήσουν την οικογένεια, ενώ τους κατηγόρησαν ότι δημιουργούσαν τρύπες στον φράχτη του σπιτιού.

«Κάθε άτομο και μέλος της οικογένειας στην Καλιφόρνια, από το νόμο, έχει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή μέσα στο σπίτι. Κανένα drone, ελικόπτερο ή τηλεφακός δεν μπορεί να το αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα», δήλωσε ο δικηγόρος του ζευγαριού, Michael J. Kump, σύμφωνα με την Washington Post.

«Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ καταθέτουν αυτήν την αγωγή για να προστατεύσουν το δικαίωμα του γιου τους στην ιδιωτική ζωή στο σπίτι τους, χωρίς να εισβάλουν φωτογράφοι και να σταματήσουν εκείνους που επιδιώκουν να επωφεληθούν από αυτές τις παράνομες ενέργειες».