Στα ράφια η νέα βιογραφία του Κρις Κορνέλ

384 σελίδες για την άνοδο του Κορνέλ και των Soundgarden από την post-punk σκηνή της δεκαετίας του 1980 μέχρι και την κυριαρχία τους στην pop κουλτούρα της δεκαετίας του 1990

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου θα ήταν τα 56α γενέθλια του Κρις Κορνέλ. Την Τρίτη θα κυκλοφορήσει η νέα του βιογραφία από τον Κόρμπιν Ράιφ με τίτλο «Total F *cking Godhead - The Biography Of Chris Cornell».

Το βιβλίο των 384 σελίδων θα αφηγείται την άνοδο του Κορνέλ και των Soundgarden από την post-punk σκηνή της δεκαετίας του 1980 μέχρι και την κυριαρχία τους στην pop κουλτούρα της δεκαετίας του 1990 μαζί με τους Nirvanna, τους Pearl Jam και τους Alice In Chains.

Το βιβλίο εξετάζει επίσης τη δυναμική σόλο καριέρα του τραγουδιστή, αλλά και το χρόνο με τους Audioslave, ενώ παράλληλα εμβαθύνει και στη σκληρή μάχη που έδινε με τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety ο Κόρμπιν Ράιφ είπε για το βιβλίο του: «Ήθελα να βεβαιωθώ ότι όταν οι άνθρωποι διαβάσουν το βιβλίο θα αποκομίσουν την πλήρη εικόνα για τον Κορνέλ».

Αν και ο Ράιφ δεν μπόρεσε να πάρει συνέντευξη από τον Κορνέλ ή τα επιζώντα μέλη του Soundgarden, πραγματοποίησε τεράστια έρευνα και δεκάδες συνεντεύξεις με ανθρώπους που υπήρξαν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ροκ σταρ.