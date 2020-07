Life

Judi Dench: αγώνας για τη διάσωση των ζωολογικών κήπων

Στο πλευρό της στέκονται οι Bill Bailey, Jonathan Ross, Catherine Tate και Meera Syal

Οι Judi Dench, Bill Bailey, Jonathan Ross, Catherine Tate και Meera Syal είναι μερικά από τα αστέρια που ζητούν από τους ανθρώπους να υποστηρίξουν τους τοπικούς ζωολογικούς κήπους για να καλυφθεί το οικονομικό έλλειμμα που δημιουργήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού.

Η Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου (ZSL), η οποία διαχειρίζεται τους ζωολογικούς κήπους της πόλης δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση στην 200ετή ιστορία της.

Και ο ζωολογικός κήπος Twycross, ο οποίος συνήθως προσελκύει περίπου 650.000 επισκέπτες κάθε χρόνο, κάλεσε το κοινό να «ενταχθεί» στον αγώνα που δίνει για να παραμείνει ανοιχτός.

Η Judi Dench, είπε: «Ο ζωολογικός κήπος Twycross μπορεί σύντομα να κλείσει τις πύλες του για πάντα, θέτοντας σε κίνδυνο πολλά από τα ζώα του. Απλώς δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβεί.

Για σχεδόν 60 χρόνια ο ζωολογικός κήπος έχει σημασία για τόσους πολλούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι το σπίτι για περισσότερα είδη πιθήκων από οποιονδήποτε άλλο ζωολογικό κήπο στη γη».

Και πρόσθεσε ότι αφού παρέμεινε κλειστός για τρεις μήνες και χωρίς εισοδήματα, αλλά με τις δαπάνες να «τρέχουν» για τη φροντίδα των ζώων, τώρα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης.

«Πόσο ειρωνικό είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση αφιερωμένη στην καταπολέμηση της εξαφάνισης της ζωής, να πρέπει να εξαφανιστεί», τόνισε η πολυβραβευμένη ηθοποιός.