Αθλητικά

Παναθηναϊκός: έρχεται ο Βιγιαφάνιες

Ήδη ο 29χρονος άσος ρυθμίζει τις τελικές λεπτομέρειες γύρω από το ταξίδι του από το Μεξικό ως την Αθήνα...

Οριστικοποιήθηκαν όλοι οι όροι της τελικής συμφωνίας του Λούκα Βιγιαφάνες με τον Παναθηναϊκό, όσον αφορά τις παραμέτρους του συμβολαίου του και πλέον «κλείδωσε» με κάθε λεπτομέρεια η επιστροφή του Αργεντινού μεσοεπιθετικού στο «τριφύλλι», έπειτα από δυόμισι χρόνια.

Το βράδυ της Κυριακής (26/7), ο «Βίγια» κι ο ατζέντης του συμφώνησε και στους δύο, μικρούς όρους που απέμεναν όσον αφορά κάποια μπόνους ατομικών στόχων (ασίστ κ.ο.κ.) και υπάρχει πλέον συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Ήδη ο 29χρονος άσος ρυθμίζει τις τελικές λεπτομέρειες γύρω από το ταξίδι του από το Μεξικό ως την Αθήνα, που (ελέω κορονοϊού) μόνο... εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών.

Ο Βιγιαφάνιες αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες μέρες, μέσω Ολλανδίας (έχει βρει ήδη εισιτήρια) προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει και το τελικό συμβόλαιο με τους «πράσινους», που θα έχει διάρκεια έως το 2023. Μέχρι το πρωί της Τετάρτης (29/7) αναμένεται στην Αθήνα και ο 28χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, Αντόνιο Σαβιέρ, που έμεινε ελεύθερος από την Τοντέλα, προκειμένου να «σφραγίσει» τη μεταγραφή του στους «πράσινους» έως το 2022.

Τέλος, στον Παναθηναϊκό προτάθηκε προ ημερών κι εξετάζεται προσεκτικά από τον Τσάβι Ρόκα, ο 28χρονος Γερμανός μπακ, Τζούλιαν Κορμπ, που έμεινε ελεύθερος από το Ανόβερο. Ο Γερμανός ακραίος αμυντικός είχε αγωνιστεί από το 2013 έως το 2018 και στη Γκλάντμπαχ, ενώ μετράει συνολικά 331 επίσημα ματς στις δύο πρώτες κατηγορίες της Γερμανίας.