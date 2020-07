Πολιτική

Μητσοτάκης σε Ζαχαρίεβα: σημαντικό να αντλούμε τα σωστά διδάγματα από την Ιστορία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας Εκατερίνα Ζαχαρίεβα. Όλα όσα συζήτησαν.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα το πρωί με την Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας Εκατερίνα Ζαχαρίεβα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, οι διασυνοριακές διελεύσεις και οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επίσκεψη της κ. Ζαχαρίεβα επαναβεβαιώνει τους πολύ ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες.

Απαντώντας σε σχόλιο της κ. Ζαχαρίεβα ότι Βουλγαρία και Ελλάδα αποτελούν παράδειγμα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για το πώς μπορεί να ξεπεραστεί το δύσκολο παρελθόν και να υπάρξει συνεργασία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να αντλούμε τα σωστά διδάγματα από την Ιστορία και να την αντιλαμβανόμαστε ως γέφυρα προς το μέλλον.