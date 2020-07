Πολιτική

Σακελλαροπούλου: αναμένουμε έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης από τους εταίρους μας στην ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας με την Υπουργό Εξωτερικών της γείτονας χώρας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε σήμερα την αναπληρώτρια Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας Ekaterina Zaharieva.

Η κυρία Σακελλαροπούλου υπογράμμισε τις εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών και αναφέρθηκε στις προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας και σταδιακού ανοίγματος στον τουρισμό από τις δύο χώρες.

Επεσήμανε ακόμα ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας που επιβάλλεται να υπάρχουν στην περιοχή μας διαταράσσονται από αλλεπάλληλες προκλητικές τουρκικές ενέργειες, όπως η έκδοση NAVTEX σε περιοχή που περιλαμβάνει και ελληνικές θαλάσσιες ζώνες, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, κλπ.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι αναμένουμε έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης από τους εταίρους μας στην ΕΕ και, φυσικά, από τη φίλη Βουλγαρία. Από την πλευρά της, η Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας τόνισε ότι Ελλάδα και Βουλγαρία αποτελούν υπόδειγμα καλής γειτονίας και φιλικών σχέσεων στη σημερινή Ευρώπη.

Σημείωσε ακόμα πόσο σημαντικός τουριστικός προορισμός είναι η Ελλάδα για τη Βουλγαρία και, ως εκ τούτου, ότι ελπίζει να αμβλυνθούν σύντομα οι υγειονομικοί περιορισμοί, ενώ συμφώνησε με την κυρία Σακελλαροπούλου ότι μονομερείς πράξεις εκ μέρους της Τουρκίας δεν συμβάλλουν στην ηρεμία της περιοχής.

Επανέλαβε τέλος την πρόσκληση του Προέδρου της χώρας της προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης στη Βουλγαρία.