Πέτσας: Υποχρεωτική μάσκα σε περισσότερους κλειστούς χώρους, αν χρειαστεί

Η πορεία της πανδημίας και οι τουρκικές προκλήσεις στο επίκεντρο της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Υποχρεωτική θα γίνει η χρήση της μάσκας σε περισσότερους κλειστούς χώρους, αν χρειαστεί, τις επόμενες μέρες, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η οποία ξεκίνησε με τις αντιδράσεις της Αθήνας στις τουρκικές προκλήσεις.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτήρισε «πρόκληση, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά για τους Χριστιανούς όλου του κόσμου» τα όσα έγιναν στην Κωνσταντινούπολη.

«Η καταδίκη θα συνεχιστεί και θα ενταθεί σε οικουμενικό επίπεδο, ενώ η Άγκυρα διατηρεί σε ισχύ NAVTEX το ερευνητικό σκάφος είναι αγκυροβολημένο και τα πολεμικά αποσύρονται», σχολίασε, τονίζοντας ότι, « παρακολουθούμε με ετοιμότητα και ψυχραιμία».

Ερωτηθείς για τις νέες δηλώσεις Ερντογάν και τι είδους διαπραγματεύσεις μπορεί να κάνει η Ελλάδα, είπε πως, «πάντα επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους με τουρκική πλευρά αλλά στο πλαίσιο διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας. Μόνη εκκρεμότητα είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Άλλο πλέγμα συζητήσεων δεν υπάρχει παρά μόνο η μια εκκρεμότητα που έχουμε», ξεκαθάρισε.

Ο Στέλιος Πέτσας αναφερόμενος στην πορεία του κορονοϊού στη χώρας μας είναι καλύτερη συγκριτικά με άλλες χώρες. «Είμαστε ασφαλής χώρα» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να παραμείνουμε ασφαλής χώρα».

Επανάλαβε ότι, βάσει των δεδομένων λαμβάνονται αποφάσεις και υπενθύμισε ότι, από αύριο όσοι έρχονται από Βουλγαρία και Ρουμανία θα πρέπει να έχουν μαζί τους αρνητικό μοριακό τεστ, με εξαίρεση τους Έλληνες πολίτες και όσους έχουν άδεια παραμονή ή κάνουν ουσιώδεις μετακινήσεις.

Πάντως, όπως τόνισε, «ο κύριος εχθρός παραμένει στο εσωτερικό και λέγεται εφησυχασμός». «Η αύξηση των κρουσμάτων σε αστικά κέντρα υπενθυμίζει ότι ο ιός είναι εδώ και τρέφεται από τη χαλάρωση» σημείωσε και υπενθύμισε ότι γι’ αυτό αποφασίστηκε να απαγορευθούν τα πανηγύρια και να είναι υποχρεωτικές οι μάσκες στα σούπερ μάρκετ. «Τις επόμενες ημέρες, αν χρειαστεί, η χρήση μάσκας θα καταστεί υποχρεωτική και σε περισσότερους κλειστούς χώρους» πρόσθεσε.

Υπογράμμισε, επίσης, πως «αν από το εξωτερικό, ανοιγοκλείνοντας τη στρόφιγγα των αφίξεων, μπορέσαμε μέχρι σήμερα να έχουμε ελεγχόμενο αριθμό κρουσμάτων, ο κύριος εχθρός παραμένει στο εσωτερικό. Λέγεται εφησυχασμός. Φαίνεται στη χαλάρωση όλων μας. Και αποτυπώνεται σε απαράδεκτα φαινόμενα συγχρωτισμού, εξαιρετικά επικίνδυνα για τη διασπορά του ιού στην κοινότητα».

Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας «η αύξηση των κρουσμάτων σε αστικά κέντρα, όπως στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζει ότι ο ιός εξακολουθεί να είναι εδώ και να τρέφεται από τη χαλάρωσή μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, αποφασίστηκε να απαγορευτούν τα πανηγύρια, να γίνει υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα σούπερ μάρκετ για εργαζόμενους και καταναλωτές, αλλά και να ενταθούν οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Όχι για τιμωρητικούς λόγους, αλλά για να παραμείνει ισχυρό το μήνυμα ότι ιός είναι ανάμεσά μας και οφείλουμε να τηρούμε σχολαστικά όλα όσα μας υπαγορεύουν οι ειδικοί. Αποστάσεις, μάσκες, ατομική υγιεινή».

Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε πως «τις επόμενες ημέρες, αν χρειαστεί, ακολουθώντας τις εισηγήσεις των ειδικών, η χρήση μάσκας θα καταστεί υποχρεωτική και σε περισσότερους κλειστούς χώρους». Και συμπλήρωσε: «Το διάστημα από τις 24 Ιουλίου μέχρι τις 26 Ιουλίου, διενεργήθηκαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Ελληνική Αστυνομία και την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή 2.816 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 198 περιπτώσεις, επιβλήθηκαν 220 πρόστιμα ύψους 86.050 ευρώ και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 90 ημερών συνολικά».

"Στόχος μας να στηρίξουμε τις θέσεις εργασίας και να κρατήσουμε στη θέση του τον παραγωγικό ιστό"

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επεσήμανε πως «η κυβέρνηση κινήθηκε από την πρώτη στιγμή σε δύο επίπεδα, για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού: το κοινοτικό και το εθνικό. Στο κοινοτικό επίπεδο είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ισότιμο κράτος-μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Μετέχει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γεγονός που αποκλιμακώνει το κόστος δανεισμού του Δημοσίου, των τραπεζών και κατ' επέκταση των επιχειρήσεων. Απαλλάχθηκε από τη δέσμευση για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του Α.Ε.Π. το 2020. Και καλύπτεται, όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την απόφαση για ενεργοποίηση της γενικής «ρήτρας διαφυγής» του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Ήδη, πριν από περίπου τέσσερις μήνες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προετοίμαζε μεθοδικά την διαδρομή προς την ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 17-21 Ιουλίου». Πρόσθεσε πως «υπογράφοντας την κοινή επιστολή μαζί με άλλους οκτώ ηγέτες, στις 25 Μαρτίου, διεκδίκησε μία μορφή κοινού δανεισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη η Ευρώπη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και των εξαιρετικών συνθηκών που πλήττουν όλες τις χώρες, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών της».

Όπως υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «καθώς η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που ζήτησε μία πολύ φιλόδοξη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο οικονομικό σοκ που έχει προκαλέσει η πανδημία, συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις διαπραγματεύσεις και πετύχαμε ένα συνολικό πακέτο που φτάνει τα 72 δισ. ευρώ. Οικοδομώντας πάνω στην εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας προς την Ελλάδα, καταφέραμε μία ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποτελεί ταυτόχρονα μία μεγάλη εθνική επιτυχία. Υπενθυμίζεται ότι με τη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θεσμοθετείται για πρώτη φορά τέτοιου μεγέθους κοινός δανεισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου τα κράτη μέλη να λάβουν τις επιχορηγήσεις».

Αναλυτικά ανέφερε πως «η Ελλάδα προβλέπεται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 19 δισ. αφορούν επιχορηγήσεις και περίπου 13 δισ. δάνεια. Σε αυτά προστίθενται σχεδόν 40 δισ. ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα οποία θα δοθούν μέσα από δράσεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2021-2027. Τα δάνεια για την Ελλάδα (σχεδόν 13 δισ.) αφενός δημιουργούν ένα σημαντικό απόθεμα ασφαλείας και αφετέρου μπορούν να εγκριθούν με διαδικασίες πολύ πιο απλές από τις κλασικές που αφορούν τον δανεισμό, για παράδειγμα, μέσω του ESM».

Πέρα από το κοινοτικό, σε εθνικό επίπεδο «αξιοποιεί την μεγάλη αυτή ευκαιρία, προκειμένου να χτίσει πάνω στο δικό της σχέδιο που υλοποίησε από την πρώτη στιγμή για να υπερασπιστεί τον κόσμο της εργασίας, να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και να ελαφρύνει τα νοικοκυριά από φορολογικά βάρη. Από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα γενναίο πλέγμα μέτρων συνολικής αξίας 24 δισ. ευρώ. Γιατί; Γιατί η ύφεση φέτος εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού, θα είναι βαθιά. Και, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, αποτυπώνεται σε αύξηση της ανεργίας και σε μείωση των εισοδημάτων».

Και ο κ. Πέτσας τόνισε χαρακτηριστικά: «Για αυτό, πέραν των μέτρων που ήδη εφαρμόζουμε, φροντίσαμε να διατηρήσουμε πολεμοφόδια στο Ταμείο του Κράτους. Έτσι το πακέτο μέτρων μπορεί να αυξηθεί, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τη δυναμική της οικονομίας, με βάση πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό και ταμειακό χώρο. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις θέσεις εργασίας και να κρατήσουμε στη θέση του τον παραγωγικό ιστό. Στην προσπάθεια αυτή οι παρεμβάσεις μας είναι δυναμικές και όχι στατικές. Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και, προχωρούμε σε βελτιώσεις, επεκτάσεις ή διευρύνσεις των μέτρων που πήραμε. Βλέπουμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία, ακούμε την κοινωνία και προσαρμόζουμε ανάλογα τις παρεμβάσεις μας. Τα σημαντικά κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα τα σπαταλήσουμε, αλλά θα τα επενδύσουμε για να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα.

Η πετυχημένη αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης ενίσχυσε τόσο την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας στη χώρα μας όσο και την εμπιστοσύνη του πολίτη στο Κράτος και την πολιτική. Απέδειξε ότι οι Έλληνες μπορούμε. Αναβάπτισε την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Και το άυλο αυτό εθνικό κεκτημένο θα είναι σύμμαχός μας στην κοινή πορεία. Η μείωση φόρων και εισφορών είναι ο καλύτερος τρόπος να αφήσουμε χρήματα στις τσέπες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, όσον αφορά το βάρος των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων σε κάθε νοικοκυριό. Επομένως, μείωση προς τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, τονώνει την οικονομική ανάπτυξη πιο γρήγορα από κάποιο άλλο μέτρο. Επίσης, ενδιαφερόμαστε για τη χρηματοδότηση των υποδομών και του κοινωνικού Κράτους. Τέλος, υλοποιούμε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να στηριχθεί η απασχόληση.

Και όλα αυτά ενσωματώνονται σε ένα συνεκτικό σχέδιο ώστε να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη».

Νομοθετικό έργο

Όσον αφορά στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπε πως «έχουν ήδη κατατεθεί στη Βουλή και πρόκειται να εισαχθούν στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση, μέσα στην εβδομάδα, τέσσερα νομοσχέδια».

Ανέλυσε πως «η αρχή γίνεται σήμερα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά ανάμεσα στα άλλα την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, τα πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία παραποιημένων προϊόντων, τη ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Αύριο, Τρίτη 28 Ιουλίου - σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής - εισάγεται στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης στο θέμα αυτό είναι να περάσει η λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων από τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στη δημιουργική εποπτεία, και από την αμφισβήτηση στην εμπιστοσύνη.

Για την Τετάρτη 29 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η εισαγωγή στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας στο οποίο περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις - γέφυρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Για την Πέμπτη, 30 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί η εισαγωγή στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και την ίδρυση Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία».

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Κλείνοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στ. Πέτσας, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας πως ο κ. Μητσοτάκης, συναντήθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου, με την αναπληρώτρια πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα. Αυτή την ώρα, συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη, όπου θα γίνει παρουσίαση των υπηρεσιών που θα προσφέρει το ψηφιακό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών».

Όπως ειδικότερα, ανέφερε: «Πρόκειται για μία καινοτόμο υπηρεσία, που αποτελεί ένα επιπλέον βήμα για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών από υπαλλήλους των ΚΕΠ. Με τη νέα υπηρεσία, συνήθεις διαδικασίες υψηλής ζήτησης που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ, μπορούν να γίνονται ψηφιακά, ενώ παράλληλα παραμένει ζωντανή η επικοινωνία με τους πολίτες και αναβαθμίζεται η εξυπηρέτησή τους».

Επιστρέφοντας στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού πρόσθεσε πως «την Πέμπτη, 30 Ιουλίου, στις 15:00, ο πρωθυπουργός, θα παραστεί στη Βουλή, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, όπου στο πλαίσιο κοινής, ειδικής, συνεδρίασης Επιτροπών και Υποεπιτροπών της Βουλής, θα απευθύνει ομιλία στο Σώμα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Τέλος, την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στις 10:00 το πρωί, θα συνεδριάσει, υπό τον πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο».