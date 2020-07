Πολιτισμός

Αλόννησος: ανοίγει τις πύλες του το πρώτο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα (βίντεο)

To Σάββατο, 1η Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια και από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν τα εκθέματα -στον βυθό- από το περίφημο ναυάγιο του 5ου αιώνα π.Χ.

Ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 1η Αυγούστου, στην Αλόννησο, το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας, αποτελώντας ένα πραγματικό σημείο αναφοράς όχι μόνο για τις Σποράδες αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.

Το υποβρύχιο μουσείο, το οποίο οριοθετήθηκε πολύ κοντά στις ακτές της ακατοίκητης νησίδας Περιστέρα και σε απόσταση αναπνοής από τις ανατολικές ακτές της Αλοννήσου, θα υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του την 1η Αυγούστου, οπότε θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια και από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν τα εκθέματα -στον βυθό- από το περίφημο ναυάγιο του 5ου αιώνα π.Χ.

Οι καταδύσεις θα γίνονται είτε από ελεύθερους-ερασιτέχνες δύτες είτε με τη συνοδεία δυτών από καταδυτικά κέντρα και το εναρκτήριο έναυσμα θα δώσουν -με κατάδυση- ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, μαζί με τον τραγουδιστή Σάκη Ρουβά, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, την ημέρα των εγκαινίων.

Το περίφημο ναυάγιο, που θεωρείται από τα σημαντικότερα της κλασσικής αρχαιότητας λόγω του ανέπαφου και μεγάλου αριθμού των ευρημάτων, ανακάλυψε το 1985 ένας ψαράς από την Αλόννησο, κοντά στη δυτική βραχώδη ακτή της Περιστέρας, σε βάθος 28 μέτρων. Επρόκειτο για ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο εκείνης της εποχής, μάλλον αθηναϊκό, το οποίο εκτιμάται ότι έπεσε σε μεγάλη κακοκαιρία και βυθίστηκε εκεί περίπου το 425 π.Χ. Το πλοίο φαίνεται πως ήταν φορτωμένο με χιλιάδες αμφορείς κρασιού από την Πεπάρηθο (τη σημερινή Σκόπελο) και τη Μένδη (αρχαία πόλη της Χαλκιδικής), δύο περιοχές πολύ γνωστές στην αρχαιότητα για το εξαιρετικής ποιότητας κρασί τους. Σύμφωνα με τους ειδικούς εξερευνητές, ο σωρός των αμφορέων, που εκτείνεται στο βυθό σε μήκος 25 μέτρων, δίνει την αίσθηση του περιγράμματος και των μεγάλων διαστάσεων του πλοίου.

Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος που κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων, που καθιστούν το αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας έναν ενδιαφέροντα προορισμό για κάθε έμπειρο αυτοδύτη.

Η πρόσβαση στον υπέροχο, θαυμαστό και μυστηριώδη κόσμο του βυθού, όμως, δεν θα αφορά μόνο τους φίλους της κατάδυσης, αλλά θα απευθύνεται και σε όλους τους επισκέπτες της Αλοννήσου, οι οποίοι εναλλακτικά θα έχουν την επιθυμία μεν να δουν τα εκθέματα του ναυαγίου, αλλά χωρίς να μπουν μέσα στην θάλασσα. Αυτό μπορεί να συμβεί, αφού στη Χώρα της Αλοννήσου θα υποδέχεται τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες το Κέντρο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού, με όλες τις πληροφορίες για την ιστορία των αρχαίων ναυαγίων και τη δυνατότητα να καταδυθεί ο επισκέπτης εικονικά στον βυθό και να περιηγηθεί στα ναυάγια σαν αληθινός δύτης, με τεχνολογικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.

Το άνοιγμα και η λειτουργία του ναυαγίου της Περιστέρας ως επισκέψιμου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου από το Σάββατο 1η Αυγούστου είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αλοννήσου.

Το έργο προετοιμάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας BLUEMED και θα συνεχιστεί με τη χρηματοδότηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας έως το 2023. Το έργο - «σταθμός», που αναμένεται να καθιερώσει την Ελλάδα στον «χάρτη» του παγκόσμιου καταδυτικού τουρισμού, έχει ήδη αποσπάσει σημαντικά βραβεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παρουσιαστεί από κορυφαία διεθνή ΜΜΕ όπως New York Times, Lonely Planet, Daily Mail, Travel & Leisure και τον περασμένο Οκτώβριο παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες.