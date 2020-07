Οικονομία

Εκλογές στον ΠΦΣ: πρώτος ο συνδυασμός του Απόστολου Βαλτά

Το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών και η κατανομή εδρών. Τι δηλώνει ο νυν Πρόεδρος του Συλλόγου για την αύξηση της δύναμης της παράταξης του.

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, στα γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη

Δεκαπέντε (15) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. Τεσσάρων (4) τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά την εξής αναλογία:

Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, και Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»: Ψήφοι 55 / Έδρες 5 «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»: Ψήφοι 38 / Έδρες 3 «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»: Ψήφοι 15 / Έδρα 1 «ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»: Ψήφοι 12 / Έδρα 1 «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»: Ψήφοι 11 / Έδρα 1 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ »: Ψήφοι 10 / Έδρα 1 «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»: Ψήφοι 10 / Έδρα 1 «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»: Ψήφοι 10 / Έδρα 1 «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»: Ψήφοι 8 / Έδρα 1 «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»: Ψήφοι 7 / Έδρες 0 «ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ»: Ψήφοι 2 / Έδρες 0

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»: Ψήφοι 55 / Έδρα 1 (εκλογή από τον Φ.Σ. Αττικής) «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»: Ψήφοι 38 / Έδρα 1 (εκλογή από τον Φ.Σ. Πειραιά) «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»: Ψήφοι 15 / Έδρα 1 (εκλογή από τον Φ.Σ. Αττικής) «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»: Ψήφοι 11 / Έδρα 1 (εκλογή από τον Φ.Σ. Αττικής) «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»: Ψήφοι 10 / Έδρες 0 «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»: Ψήφοι 7 / Έδρες 0

Ο συνδυασμός «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ» με επικεφαλής τον κ. Απόστολο Βαλτά, μαζί με τους συνδυασμούς που τον στηρίζουν, παρουσίασαν αύξηση κατά 66% σε σχέση με τις εκλογές του 2017 και έλαβαν διπλάσιες σε αριθμό ψήφους σε σχέση με τον αμέσως επόμενο συνδυασμό, εξασφαλίζοντας 7 έδρες στο Δ.Σ του ΠΦΣ.

Αναφορικά με το αποτέλεσμα των εκλογών, ο κ. Βαλτάς δήλωσε «Εκφράζω την βαθιά μου ικανοποίηση για το αποτέλεσμα των εκλογών του Π.Φ.Σ. Η ψήφος των φαρμακοποιών ήταν δικαίωση για όλα όσα προσπαθήσαμε και πετύχαμε το προηγούμενο διάστημα. Ήταν και ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα για αλλαγές και εκσυγχρονισμό του Φαρμακευτικού Επαγγέλματος. Ήταν ψήφος εμπιστοσύνης για το μέλλον του κλάδου και αυτό μας γεμίζει ευθύνη. Θα επενδύσουμε στην Ενότητα του κλάδου, στη Συναίνεση στη λειτουργία του ΔΣ και στην Αγωνιστική Διεκδίκηση όλων των θεμάτων μας. Μας περιμένει πολλή και σκληρή δουλειά. Με την στήριξη όλων των συναδέλφων θα τη φέρουμε σε πέρας. Θα αναλώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία των στόχων μας. Γνωρίζουν όλοι ότι έχουμε όραμα , σχέδιο και προπαντός όρεξη για δουλειά».