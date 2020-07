Κόσμος

“Χαστούκι” Ισπανίδας ΥΠΕΞ σε Τσαβούσογλου για την Αγία Σοφία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωσή της για την Αγία Σοφία στο πλευρό του Τσαβούσογλου που έκαναν τον Τούρκο υπουργό να κοιτάζει αμήχανα...

Η υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια δήλωσε σήμερα ότι είναι σημαντικό η Αγία Σοφία να παραμείνει μέρος της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, μετά την μετατροπή της σε τζαμί την πρηγούμενη εβδομάδα.

«Για μας είναι σημαντικό το πνεύμα αυτού του μεγάλου μνημείου της Αγίας Σοφίας να διατηρηθεί», δήλωσε η ισπανίδα υπουργός Εξωτερικών κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον τούρκο ομόλογό της Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα.