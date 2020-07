Κοινωνία

Μετέτρεψαν αποθήκες σε ολόκληρη “καπνοβιομηχανία” (εικόνες)

Η αστυνομία, μετά από έρευνες, κατάφερε να διακριβώσει την εμπλοκή στην υπόθεση πέντε ατόμων, τα οποία συνελήφθησαν...

Υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων και καπνικών προϊόντων διερευνήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Παραεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, στη Σαλαμίνα.

Ειδικότερα οι αστυνομικοί, μετά από έρευνες, κατάφεραν να διακριβώσουν την εμπλοκή στην υπόθεση πέντε αλλοδαπών, οι οποίοι συνελήφθησαν το Σάββατο.

Στην κατοχή τους καθώς και σε εγκαταλελειμμένο όχημα βαν, άνευ πινακίδων κυκλοφορίας, το όποιο χρησιμοποιούσαν για την προσωρινή αποθήκευση των τσιγάρων, μέχρι να τα διαθέσουν στην παράνομη αγορά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 210 πακέτα τσιγάρα και συσκευασίες καπνού, χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης, καθώς και 706 ευρώ.

Περαιτέρω σε δύο αποθήκες, σε περιοχές της Σαλαμίνας, όπου αποθήκευαν ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.333 πακέτα τσιγάρα και συσκευασίες καπνού χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης, ενώ επιπρόσθετα κατασχέθηκαν δύο δίκυκλα και αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, από το Τ.Α. Σαλαμίνας, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.