Κτηματολόγιο: παράταση της διαδικασίας ανάρτησης στην Αθήνα

Παρατείνεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2020, η διαδικασία της Ανάρτησης για όσους έχουν ακίνητη περιουσία στο Δήμο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε το Κτηματολόγιο. Πρόκειται για την τελευταία φάση της κτηματογράφησης κατά την οποία οι πολίτες ελέγχουν για τελευταία φορά την ορθότητα των στοιχείων της ατομικής τους ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, κατά το στάδιο της Ανάρτησης οι πολίτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ελέγχουν και επιβεβαιώνουν ή διορθώνουν τυχόν σφάλματα στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο.

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως ηλεκτρονικά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτηματογράφησης. Η συμμετοχή των ιδιοκτητών στην Ανάρτηση είναι κομβικής σημασίας καθώς είναι το τελευταίο στάδιο πριν καταγραφεί οριστικά η ατομική τους ιδιοκτησία στο Κτηματολόγιο.

Με λίγα «κλικ» και μέσα σε ελάχιστα λεπτά αποφεύγεται μια άσκοπη ταλαιπωρία και ολοκληρώνεται με επιτυχία η δήλωση της ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Τυχόν διορθώσεις σφαλμάτων μελλοντικά θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσα από δικαστικές περιπέτειες που κοστίζουν χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Για να συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες στη διαδικασία της Ανάρτησης είναι απαραίτητο πρώτα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και στη συνέχεια: Θα δουν το απόσπασμα του Κτηματολογικού Πίνακα και του Κτηματολογικού Διαγράμματος με τις καταχωρημένες πληροφορίες που αφορούν τις ιδιοκτησίες τους. Θα ελέγξουν την ορθότητά τους. Εάν συμφωνούν, δεν κάνουν καμία ενέργεια, αφού η καταγραφή είναι σωστή.

Εφόσον ΔΕΝ συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία αυτά, έχουν δικαίωμα μέχρι την 1η Οκτωβρίου να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, ηλεκτρονικά μέσω του «E- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» ή στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.