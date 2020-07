Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βέλγιο: “Ανησυχητική” αύξηση των κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Βέλγιο έχει καταγραφεί ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων από COVID-19 σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας.

Στο Βέλγιο καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες “ανησυχητική” αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων του κορονοϊού, κυρίως στην επαρχία Αμβέρσα στα βόρεια, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές, με την κυβέρνηση να εξετάζει την αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων.

“Η ραγδαία άνοδος του αριθμού των κρουσμάτων είναι ανησυχητική”, δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η καθηγήτρια Φρεντερίκ Ζακόμπ, υπεύθυνη της κλινικής μολυσματικών ασθενειών του νοσοκομείο Erasme στις Βρυξέλλες.

Υπογράμμισε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα προβληματική στην επαρχία Αμβέρσα, όπου την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε το 47% των νέων κρουσμάτων. Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα τοπικά ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας covid-19.

Όμως “ο αριθμός των μολύνσεων αυξάνεται επίσης σημαντικά στην υπόλοιπη χώρα”, προειδοποίησε η Ζακόμπ.

Οι βελγικές αρχές πραγματοποίησαν έκτακτη συνάντηση από τις 09:00 (10:00 τοπική ώρα) προκειμένου να εξετάσουν την επιβολή επιπλέον μέτρων σε εθνικό επίπεδο λόγω της αύξησης των κρουσμάτων.

Κατά μέσο όρο 279 άνθρωποι μολύνονταν καθημερινά από την covid-19 στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, έναντι 163 την προηγούμενη.

“Οι περισσότερες μολύνσεις παρατηρούνται ακόμη στον ενεργό πληθυσμό, δηλαδή στις ηλικίες 20 με 59 ετών”, υπογράμμισε η Ζακόμπ. “Χρειάζεται χρόνος για να μπει σε τάξη η κατάσταση και για τον λόγο αυτό πρέπει να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας”, τόνισε.

Μέχρι σήμερα στο Βέλγιο έχουν καταγραφεί 66.026 κρούσματα από την αρχή της πανδημίας και 9.821 θάνατοι.

“Αυτή τη στιγμή αναμφισβήτητα η καμπύλη (της επιδημίας) προκαλεί ανησυχία”, δήλωσε εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Κρίσεων Αντουάν Ισέ. Όμως “μαζί μπορούμε να αποφύγουμε την απογείωση του κύματος”, πρόσθεσε.

Ενισχυμένα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ το Σάββατο στο Βέλγιο, κυρίως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε πολυσύχναστους χώρους, όπως οι αγορές, οι εμπορικοί δρόμοι, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καφέ.

Η μάσκα ήταν ήδη από τις 11 Ιουλίου υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα καταστήματα, τους κινηματογράφους, τους χώρους λατρείας, τα μουσεία και τις βιβλιοθήκες.

Οι Βέλγοι, που αυτή τη στιγμή μπορούν να συναντώνται με 15 άτομα την εβδομάδα, ίσως από σήμερα να δουν να περιορίζεται αυτή τη “φούσκα επαφών”.

Στο Βέλγιο έχει καταγραφεί ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων από covid-19 σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας, με 85 θανάτους για 100.000 κατοίκους.