Μητσοτάκης για ψηφιακό ΚΕΠ: ψηφίδα χειροπιαστής κοινωνικής φροντίδας

Ποιες υπηρεσίες θα παρέχει η καινοτόμα πλατφόρμα myKEPlive και πώς θα εξυπηρετούνται πολίτες και επιχειρήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης.

Την ψηφιακή παροχή δεκάδων υπηρεσιών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γεγονός που αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών χάρη στην απλοποίηση των συναλλαγών τους με το Δημόσιο, παρουσίασε σήμερα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Κερδίζουμε και χρόνο και μειώνουμε την γραφειοκρατία, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές -και νομίζω ότι το υπουργείο το έχει υπηρετήσει με πολύ μεγάλη συνέπεια- πως κάθε πρωτοβουλία που εξοικονομεί χρόνο και χρήμα εις βάρος της γραφειοκρατίας, είναι μία προοδευτική δημόσια πολιτική. Και κάθε πολιτική η οποία διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη είναι και μία ψηφίδα χειροπιαστής κοινωνικής φροντίδα», σημείωσε κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η πλατφόρμα myKEPlive δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με προγραμματισμένη βιντεοκλήση από εκπαιδευμένο υπάλληλο των ΚΕΠ, υποβάλλοντας τις σχετικές αιτήσεις από το σπίτι τους, δίχως να χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά κάποιας υπηρεσίας. Σημειώνουν ότι το ηλεκτρονικό ΚΕΠ εξυπηρετεί φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Καλύπτει 52 διοικητικές διαδικασίες και επιτρέπει την εξ αποστάσεως ενημέρωση για 235 διαδικασίες αδειοδότησης που αφορούν την παροχή υπηρεσιών.

«Όπως ίσως θυμούνται κάποιοι που βρίσκονται σε αυτό το τραπέζι, ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχα στηρίξει ιδιαίτερα τα ΚΕΠ τα οποία, όταν είχαν δημιουργηθεί για πρώτη φορά, είχαν όντως θεωρηθεί επαναστατικά. Πλην όμως καμία επανάσταση δεν υπηρετεί το στόχο, εάν δεν εξελίσσεται», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ενημερώθηκε για το πώς θα αναπτυχθεί η νέα υπηρεσία myKEPlive, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ώστε να γίνει μία υπηρεσία που θα αφορά όλα τα ΚΕΠ της χώρας. «Και φαντάζομαι ότι και οι πολίτες θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι μπορούν πια μέσω βιντεοκλήσης να υποκαταστήσουν τη φυσική τους παρουσία στο ΚΕΠ και μία σειρά από υπηρεσίες που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης παρουσιάστηκε η διαδικασία για κλείσιμο τηλε-ραντεβού. Στη συνέχεια προσθέτουν οι ίδιες πηγές, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών Γιώργος Γεωργαντάς συνδέθηκε με το ΚΕΠ Παλαιού Φαλήρου και αιτήθηκε από την υπάλληλο ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο ζήτησε και έλαβε ηλεκτρονικά, στο δηλωμένο e-mail του. Υπενθυμίζεται ότι οι χρήστες μπορούν να λάβουν το έγγραφο και σε φυσική μορφή, μέσω ΕΛΤΑ. Στην κυβέρνηση τονίζουν ότι το myKEPlive θέτει τέλος σε χρόνιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού σε περιπτώσεις που χρειάζονται απλές βεβαιώσεις από το κράτος. Παράλληλα, διευκολύνονται οι εργαζόμενοι που δεν έχουν χρόνο να μεταβούν σε ΚΕΠ και οι πολίτες που -για οποιοδήποτε λόγο- δυσκολεύονται να βγουν από το σπίτι τους.

Η νέα πλατφόρμα είναι επίσης προσανατολισμένη στην πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών των ΑμεΑ, προσφέροντας αφενός αυξημένο χρόνο βιντεοκλήσης στα άτομα με αναπηρία (30 αντί για 20 λεπτά) και αφετέρου διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα για πολίτες που έχουν προβλήματα ακοής. Η ενδεικτική βιντεοκλήση που έγινε με το ΚΕΠ αρχικά χρησιμοποίησε διερμηνέα.

«Στέκομαι ιδιαίτερα στο γεγονός ότι αυτό διευκολύνει συμπολίτες μας με αναπηρία ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν γενικά δυσκολία μετακίνησης έξω από το σπίτι τους», σημείωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης. Ειδικά για τους Έλληνες του εξωτερικού ανέφερε ότι πριν από τη λειτουργία της πύλης gov.gr «έπρεπε να περάσουν από μία αδιανόητη ταλαιπωρία, με φυσική παρουσία -συχνά- στις προξενικές Αρχές», και πρότεινε εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να επικοινωνηθούν ακόμα περισσότερο στη διασπορά οι ψηφιακές δυνατότητες που διαθέτει πλέον το κράτος.

Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει πέντε δημοτικές διαδικασίες οι οποίες θα διεκπεραιώνονται σε συνεργασία με τα δημοτικά πρωτόκολλα. Σε πρώτη φάση συμμετέχουν 38 Δήμοι, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι η ένταξη όλων των Δήμων της χώρας έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες συγκαταλέγονται η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, η ανανέωση δελτίου ανεργίας, η χορήγηση πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών και οικογενειακής κατάστασης, η έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου και η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Από το myKEPlive εξαιρούνται διαδικασίες που απαιτούν την φυσική παρουσία και υπογραφή του πολίτη, όπως η ταυτοπροσωπία ανηλίκου, η μεταβίβαση αυτοκινήτου και η ανανέωση άδειας οδήγησης. Οι τηλεδιασκέψεις δεν καταγράφονται ούτε αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Απλώς, για λόγους ασφαλείας, οι υπάλληλοι ζητούν στην αρχή κάθε κλήσης να δουν έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητα του χρήστη. Το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας θα είναι από τις 9:00 το πρωί έως τις 18:30 το απόγευμα, περιλαμβανομένου του Σαββάτου. Τα ραντεβού προγραμματίζονται με βάση μία από τέσσερις θεματικές ενότητες παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών Γιώργος Γεωργαντάς, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος και ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.