Οικονομία

Κορονοϊός: οι κανόνες λειτουργίας για υπαίθριες αγορές και πανηγύρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση της κυβέρνησης, που δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ, για αφορά τους κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

«Από σήμερα, Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α' 171), των Κυριακάτικων Αγορών, των Αγορών Ρακοσυλλεκτών και των Εμποροπανηγύρεων σε όλη την Επικράτεια».

Αυτό προβλέπεται, στη νέα απόφαση της κυβέρνησης που δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ και αφορά στους «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19».

Σύμφωνα με την απόφαση οι κανόνες έχουν ως ακολούθως:

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.

Για το χρονικό διάστημα από σήμερα, Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία νέας υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α' 171) σε διαφορετική ημέρα από τη νυν λαϊκή αγορά στον Δήμο Ξάνθης, στον χώρο που ήδη αναπτύσσεται ή επί της οδού Εθελοντή Αιμοδότη. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό- ελεύθερο από αντικείμενα και είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.

Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων.