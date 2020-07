Κόσμος

Βόρεια Κορέα: ο κορονοϊός μας ήρθε απο την Νότια Κορέα

Διακρατική κόντρα για το πρώτο - σύμφωνα με το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ούν - κρούσμα στην χώρα του.

Η Πιονγκγιάνγκ εκμεταλλεύθηκε την επιστροφή στη χώρα του ενός Βορειοκορεάτη που είχε αυτομολήσει στη Νότια Κορέα για να κατηγορήσει τη Σεούλ για την εμφάνιση της επιδημίας του κορονοϊού στο έδαφός της, αφού επί μήνες αρνούνταν ότι έχει καταγράψει κρούσματα, εκτιμούν αναλυτές.

Το βορειοκορεατικό καθεστώς επέβαλε lockdown στην πόλη Κεσόνγκ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, αφού εκεί εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα της covid-19 σε έναν άνδρα που είχε περάσει πρόσφατα στη Βόρεια Κορέα περνώντας από την αποστρατιωτικόποιημένη ζώνη που χωρίζει την κορεατική χερσόνησο.

Επί μήνες η Πιονγκγιάνγκ υποστήριζε ότι δεν υπάρχουν κρούσματα του κορονοϊού στο έδαφός της, κάτι το οποίο αμφισβητούσαν οι ειδικοί.

Εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι είναι πιθανό η covid-19 να ήταν ήδη παρούσα στη Βόρεια Κορέα, όμως το καθεστώς προσπαθεί να επιρρίψει στη Σεούλ την ευθύνη και όχι στην Κίνα, που είναι σύμμαχός της.

Σήμερα Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι ο λιποτάκτης που φέρεται να μετέφερε τον ιό στη Βόρεια Κορέα δεν είχε διαγνωστεί ποτέ θετικός στην covid-19 όσο βρισκόταν στη Νότια Κορέα, ενώ δεν είχε έρθει σε επαφή με γνωστά κρούσματα.

Να δεχθεί βοήθεια από Νότια Κορέα

“Η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την επιστροφή αυτού του λιποτάκτη για να αποδυθεί των ευθυνών της για την επιδημία που ήδη είχε εξαπλωθεί στο έδαφός της”, δήλωσε η Ρέιτσελ Λι ειδική σε θέματα Βόρειας Κορέας και πρώην εργαζόμενη στην αμερικανική κυβέρνηση.

“Ενδέχεται να αποδώσει την ευθύνη στην ελλιπή εποπτεία των συνόρων από τη νοτιοκορεατική πλευρά”, πρόσθεσε. “Ακόμη ίσως να κατηγορήσει τη Νότια Κορέα ότι έστειλε εσκεμμένα τον λιποτάκτη πίσω στη Βόρεια Κορέα για να διασπείρει τον ιό”.

Η Ντουγεόν Κιμ, ειδική σε κορεατικά θέματα στο International Crisis Group, πρόσθεσε ότι επιρρίπτοντας τις ευθύνες στη Σεούλ, η Πιονγκγιάνγκ “μπορεί πλέον νόμιμα και ανοικτά να δεχθεί τη βοήθεια της Νότιας Κορέας”.

11 γνωστές επιστροφές σε πέντε χρόνια

Είναι πολύ σπάνιο Βορειοκορεάτες που λιποτάκτησαν στη Νότια Κορέα να επιστρέψουν στη χώρα τους, όπου κινδυνεύουν με σοβαρά αντίποινα, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το υπουργείο Επανένωσης της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι έχει συγκεντρώσει μόλις 11 περιπτώσεις Βορειοκορεατών λιποτακτών που επέστρεψαν στη χώρα τους τα πέντε τελευταία χρόνια.

Είναι ακόμη πιο σπάνιο αυτό να το κάνουν μέσω της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, η οποία παρά το όνομά της είναι μια από τις πιο στρατιωτικοποιημένες ζώνες στον κόσμο, με φυλάκια, συρματοπλέγματα και ναρκοπέδιο.

Από την πλευρά του ο νοτιοκορεατικός στρατός ανακοίνωσε ότι πιστεύει πως ένας λιποτάκτης επέστρεψε στη Βόρεια Κορέα διασχίζοντας τον ποταμό Χαν από το νησί Γκανγχούα.

Δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως, όμως κάποια μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι πρόκειται για έναν 24χρονο άνδρα, ο οποίος έφτασε το 2017 στη Νότια Κορέα και πάλι μέσω του ποταμού. Προσθέτουν μάλιστα ότι καταζητείται για μια υπόθεση βιασμού στη Νότια Κορέα.

Τον Ιούνιο ο άνδρας αυτός εμφανίστηκε στο κανάλι YouTube ενός άλλου Βορειοκορεάτη λιποτάκτη και διηγήθηκε ότι χρειάστηκε να κολυμπήσει επτά ώρες μέχρι να φτάσει στη Νότια Κορέα.

Δύο άνθρωποι που ήρθαν πρόσφατα σε επαφή μαζί του υποβλήθηκαν σε διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό την Κυριακή και βρέθηκαν αρνητικά, σύμφωνα με Νοτιοκορεάτη αξιωματούχο