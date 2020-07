Αθλητικά

Στην ΕΠΟ η... “μπάλα” για την αναδιάρθρωση στη Super League

Με ψήφους 13-1 οι ΠΑΕ της μεγάλης κατηγορίας θέλουν να παραμείνει η Super League ως έχει...

Η ΕΠΟ θα πάρει την τελική απόφαση σχετικά με την αναδιάρθρωση στη Super League. Και αυτό γιατί, όπως προέκυψε από το σημερινό Δ.Σ. του συνεταιρισμού, η διοργανώτρια αρχή τάχθηκε κατά της αναδιάρθρωσης και υπέρ της διεξαγωγής του πρωταθλήματος με 14 ομάδες, όπως ορίζει η σχετική προκήρυξη. Με ψήφους 13-1 οι ΠΑΕ της μεγάλης κατηγορίας θέλουν να παραμείνει η Super League ως έχει, ενώ μόνο ο Πανιώνιος τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης, καθώς τερμάτισε τελευταίος στα πλέι άουτ και υποβιβάστηκε, με αποτέλεσμα να θέλει να παραμείνει στα «μεγάλα σαλόνια».

Έτσι, η διεξαγωγή και του νέου πρωταθλήματος με 14 ομάδες θα είναι η εισήγηση της Super League στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία συνεδριάζει αυτήν την ώρα για να λάβει την τελική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Super League για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, αναφέρεται πως «σε περίπτωση κατά την οποία η απόφαση της Super League δε γίνει σεβαστή από την Ε.Ε. της ΕΠΟ, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε ομόφωνα ότι δε θα ξεκινήσει το Πρωτάθλημα Super League αγων. περιόδου 2020-2021 και δε θα καταθέσει Προκήρυξη».

Στο μεταξύ, το διοικητικό συμβούλιο της Super League επικύρωσε τη βαθμολογία για τις θέσεις 1-6, ενώ η κατάταξη για τις θέσεις 7-14 θα επικυρωθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. Από εκεί και πέρα, αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση επιτροπής με στόχο την προετοιμασία αναλυτικού πρωτοκόλλου για την επιστροφή των φιλάθλων στις εξέδρες των γηπέδων της Super League.

Οι αποφάσεις του σημερινού Δ.Σ. της Super League, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έχουν ως εξής:

«Ομόφωνα επικυρώθηκαν η βαθμολογία για τις θέσεις 1 έως 6 του Πρωταθλήματος Super League 2019-2020, καθώς και οι βαθμολογίες των Πρωταθλημάτων Υποδομής Κ15, Κ17 και Κ19 της Super League. Η βαθμολογία για τις θέσεις 7 έως 14 του Πρωταθλήματος Super League 2019-2020, θα επικυρωθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Super League.

Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως συσταθεί επιτροπή, αποτελούμενη από τον πρόεδρo Δ.Σ. της Super League και θεσμικούς εκπροσώπους των ΠΑΕ ΑΕΛ, Ατρόμητος Αθ., ΟΦΗ, Ολυμπιακός, για την προετοιμασία αναλυτικού πρωτοκόλλου επιστροφής φιλάθλων στις κερκίδες των γηπέδων της Super League, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, αλλά και τη διατύπωση συγκεκριμένων μέτρων ουσιαστικής στήριξης του Ποδοσφαίρου από τις επιπτώσεις της πανδημίας, προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

Κατά πλειοψηφία το Δ.Σ. της Super League αποφάσισε να μην τροποποιήσει την Προκήρυξη του Πρωταθλήματος αγων. περιόδου 2019-2020, να αντιταχθεί στην αναδιάρθρωση και να εμμείνει στη διοργάνωση του Πρωταθλήματος με 14 ομάδες, κατά πιστή τήρηση της Προκήρυξης. Σε περίπτωση κατά την οποία η απόφαση της Super League δε γίνει σεβαστή από την Ε.Ε. της ΕΠΟ, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε ομόφωνα ότι δε θα ξεκινήσει το Πρωτάθλημα Super League αγων. περιόδου 2020-2021 και δε θα καταθέσει Προκήρυξη.

Επελέγη η εταιρεία InStat ως ανάδοχος για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων για προπονητικούς σκοπούς.

Εγκρίθηκε η σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας με την εταιρεία INTERWETTEN.

Επελέγη η εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ για την ασφάλιση ποδοσφαιριστών, αγωνιστικών περιόδων 2020-21 και 2021-22».