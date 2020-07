Κοινωνία

Ελεύθερος υπό όρους ο 63χρονος για την απόπειρα αρπαγής ανήλικης

Οι περιοριστικοί όροι που τού επιβλήθηκαν...

Ελεύθερος υπό όρους, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, αφέθηκε ο 63χρονος, που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να αρπάξει 10χρονο κοριτσάκι, την περασμένη Παρασκευή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι περιοριστικοί όροι που τού επιβλήθηκαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση, δυο φορές τον μήνα, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει.