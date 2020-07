Κοινωνία

Χειροπέδες σε διαρρήκτη που είχε γίνει “φόβος και τρόμος” για τους κατοίκους των Αχαρνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε διαπράξει κλοπές από σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένας 29χρονος Έλληνας συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη για κλοπές κατ’ εξακολούθηση και για μία ληστεία, στην περιοχή των Αχαρνών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αστυνομία.

Ειδικότερα και μετά από έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, εξακριβώθηκε ότι ο 29χρονος διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες και καταστήματα, από τα οποία αφαιρούσε ηλεκτρονικές συσκευές, τιμαλφή και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Από την έρευνα επίσης προέκυψε, η εμπλοκή του ανωτέρω σε 18 περιπτώσεις κλοπών από οικίες και καταστήματα, πέντε διαρρήξεις-κλοπές από αυτοκίνητα και μία περίπτωση ληστείας σε βάρος οδηγού αυτοκινήτου, στην περιοχή των Αχαρνών.

Σημειώνεται ότι σε δύο περιπτώσεις ο συλληφθείς κακοποίησε δεσποζόμενους σκύλους, που εμπόδισαν την είσοδό του σε σπίτια.

Ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, καθώς και για κακοποίηση ζώων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.