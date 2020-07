Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Αρχές καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους.

Οι αρχές στο Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν σήμερα 145 νέα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων τα 142 είναι τοπικής μετάδοσης, σε ένα νέο ημερήσιο ρεκόρ μερικές ώρες αφού η μητρόπολη ανακοίνωσε τα πλέον αυστηρά μέχρι στιγμής μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας.

Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ θα πρέπει να φορούν μάσκα σε δημόσιους χώρους από την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της μητρόπολης.

«Η επιδημιολογική κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή στο Χονγκ Κονγκ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Μάθιου Τσεούνγκ, ανακοινώνοντας ότι απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις άνω των 2 προσώπων ενώ τα εστιατόρια θα μπορούν να προσφέρουν μόνο υπηρεσίες take away. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα θα ισχύσουν για επτά ημέρες.

Είναι η πρώτη φορά που το πυκνοκατοικημένο χρηματοπιστωτικό κέντρο απαγορεύει τη λειτουργία των εστιατορίων για καθήμενους πελάτες. Η υπό κινεζική κυριαρχία μητρόπολη, με πληθυσμό άνω των 7 εκατομμυρίων, απαγόρευσε τον Ιούλιο τη λειτουργία των εστιατορίων για καθήμενους πελάτες από τις 6 το απόγευμα, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για ένα νέο κύμα κρουσμάτων, αλλά επέτρεψε σε εστιατόρια και καφέ να λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει καταγραφεί αύξηση στα κρούσματα κορονοϊού τοπικής μετάδοσης, ενώ σήμερα σημειώθηκε για έκτη συνεχή ημέρα τριψήφιος αριθμός νέων περιστατικών.

Από τα τέλη Ιανουαρίου, πάνω από 2.600 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από Covid-19 στο Χονγκ Κονγκ, εκ των οποίων 20 έχασαν τη ζωή τους.

Ο Τσεούνγκ είπε επίσης ότι το Πεκίνο δέχθηκε να βοηθήσει το Χονγκ Κονγκ να κατασκευάσει νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπίσει την αύξηση των κρουσμάτων. «Η κεντρική κυβέρνηση δέχθηκε να μας βοηθήσει να κατασκευάσουμε ένα νοσοκομείο με έως 2.000 κλίνες», δήλωσε ο Τσεούνγκ στους δημοσιογράφους.