Οικονομία

Φυσικό αέριο σε άλλες 34 πόλεις έως το 2024

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές ανά την Ελλάδα θα γίνει η επέκταση του δικτύου. Πότε αρχίζουν οι δημοπρατήσεις των εργων.

Επενδύσεις ύψους 270 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2024 για την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε 34 πόλεις της χώρας προβλέπει το Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), που συζητήθηκε σήμερα σε σύσκεψη υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Γεράσιμο Θωμά.

«Το φυσικό αέριο επεκτείνεται γρήγορα και δυναμικά. Το δίκτυο της ΔΕΔΑ θα επεκταθεί σε 34 πόλεις της Ελλάδας μέσα σε μια πενταετία με στόχο να καλύψει σε πρώτη φάση 57.000 καταναλωτές», τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Χατζηδάκης.

Ο κ. Θωμάς σημείωσε από την πλευρά του ότι γίνεται προσπάθεια να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι οι δημοπρατήσεις των έργων και τα έργα να αρχίσουν από τις αρχές του επόμενου χρόνου. «Είναι πολύ σημαντικό και για τη ΔΕΔΑ και για τον Έλληνα καταναλωτή αλλά και για την ΔΕΠΑ Υποδομών που είναι σε κατάσταση ιδιωτικοποίησης. Υπενθυμίζω ότι όλα τα επιχειρησιακά σχέδια των εταιρειών φυσικού αερίου είναι δεσμευτικά για 5 χρόνια για όποιον είναι ο καινούργιος ιδιοκτήτης των εταιρειών αυτών», ανέφερε ο υφυπουργός.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επέκταση των δικτύων στις εξής πόλεις:

Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, Ορεστιάδα και Καβάλα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Βέροια, Γιαννιτσά και Αλεξάνδρεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Άμφισσα, Καρπενήσι, Οινόφυτα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Καστοριά, Γρεβενά, Άργος Ορεστικού, Μανιάκοι, Αμύνταιο, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο εφοδιασμός των περιοχών αυτών θα γίνεται είτε μέσω αγωγού είτε με μεταφορά του αερίου σε συμπιεσμένη (CNG) ή υγροποιημένη μορφή (LNG).

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ τόνισε ότι η έλευση του φυσικού αερίου στις πόλεις αυτές θα μειώσει το ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά ενώ προσέθεσε ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΔΑ προβλέπει ως το 2036 επενδύσεις ύψους 470 εκατ. ευρώ και 170.000 νέες συνδέσεις καταναλωτών στο δίκτυο φυσικού αερίου.