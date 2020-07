Αθλητικά

Ολυμπιακή σημαία: “Χρυσάφι” σε δημοπρασία για το πρωτότυπο σχέδιο

Δημοπρατήθηκε στη Γαλλία το σχέδιο με τους πέντε κύκλους από τον Πιερ ντε Κουμπερτέν.

Το αρχικό σχέδιο της Ολυμπιακής σημαίας με τους πέντε κύκλους του Πιέρ ντε Κουμπερτέν δημοπρατήθηκε στις Κάννες για 185.000 ευρώ! Το πρωτότυπο σχέδιο του Γάλλου βαρόνου πωλήθηκε σε συλλέκτη από τη Βραζιλία, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών.

Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν θεωρείται ο εμπνευστής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Το 1894 προσκάλεσε τους διεθνείς αθλητικούς συλλόγους στο Παρίσι σε ένα «Συνέδριο για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων». Εκεί αποφασίστηκε η αναβίωση των αγώνων με βάση το αρχαίο πρότυπο. Οι διεθνείς αυτές ενώσεις ίδρυσαν επίσης τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, της οποίας πρώτος γενικός γραμματέας έγινε ο Κουμπερτέν.

Το πρωτότυπο σχέδιο της Ολυμπιακής σημαίας, το οποίο χρονολογείται από το 1913, έχει μέγεθος 21 x 27,5 εκατοστά και είναι σχεδιασμένο σε γραφίτη και ακουαρέλα, υπερέβη σημαντικά την εκτιμώμενη τιμή πώλησης των 80.000 έως 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, προσφορά είχε υποβάλει επίσης και το γαλλικό Εθνικό Αθλητικό Μουσείο.