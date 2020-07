Κοινωνία

Τραυματίστηκε κορίτσι από τζετ σκι που οδηγούσε ανήλικος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τζετ σκι έπεσε πάνω σε θαλάσσιο παιχνίδι, στο οποίο βρίσκονταν τέσσερα άτομα.

(φωτογραφία αρχείου)

Τζετ σκι που οδηγούσε ένας 13χρονος αλλαδαπός συγκρούστηκε με θαλάσσιο “καναπέ” στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Μυκόνου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 15χρονης αλλοδαπής στο πόδι.

Πάνω στον θαλάσσιο “καναπέ” βρίσκονταν άλλα τρία άτομα, όλοι ανήλικοι, που είναι καλά στην υγεία τους.

Ο 13χρονος που οδηγούσε το τζετ σκι, συνελήφθη, ενώ το 15χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική για τις πρώτες βοήθειες.