Προκλητικός ο Οκτάι: Για γενοκτονία, ας κοιτάξουν στην Κρήτη και στην Κύπρο

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος χαρακτήρισε “κόκκινες γραμμές” την Κύπρο και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.

«Αν κάποιος προσπαθήσει να κόψει την ανάσα της Τουρκίας θα κοπεί η δική του η ανάσα», δήλωσε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, ενώ ανέφερε ότι η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου είναι “κόκκινη γραμμή” για την Τουρκία και αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει εργασίες για νομικές διαδικασίες. Πρόσθεσε πως “κόκκινες γραμμές” είναι επίσης η “γαλάζια πατρίδα” στην Μεσόγειο, η Κύπρος, ο διαμοιρασμός του φυσικού πλούτου στην ανατολική Μεσόγειο, η συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη. Υποστήριξε ακόμη ότι στην Κρήτη είχε γίνει γενοκτονία των Τούρκων μουσουλμάνων και πως γενοκτονία έγινε και στην Κύπρο το 1960 και μετά.

Σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Milliyet, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος είπε ότι γίνεται προσπάθεια να παίξουν ένα παιχνίδι στην ανατολική Μεσόγειο. «Η Τουρκία σήμερα έχει γίνει μια περιφερειακή δύναμη. Επομένως είναι προφανές πως ό,τι παιχνίδι και να προσπαθήσουν να παίξουν στη Μεσόγειο δεν θα πετύχει». Ανέφερε ότι με βάση αυτό το παιχνίδι «αν κάποιος βγει από τη Μερσίνα δεν μπορεί να περάσει απευθείας από τη Μεσόγειο. Για να πάτε στο Χατάι (Αντιόχεια) θα πρέπει να πάτε από τη Συρία γύρω-γύρω. Θα βγείτε από τον Λίβανο, από την Αίγυπτο, από το Ισραήλ, αν μπορείτε να το κάνετε. Η Τουρκία δεν είναι δυνατόν να πει ναι σε κάτι τέτοιο;», ανέφερε.

Από την άλλη, πρόσθεσε, εδώ και 100 χρόνια παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι στο Αιγαίο. «Αν κοιτάξετε στα ελληνικά νησιά βλέπετε καθαρά τι κάνουν», ανέφερε ο Τούρκος αντιπρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι στη Μεσόγειο και το Αιγαίο προσπαθούν να φυλακίσουν την Τουρκία στην ηπειρωτική χώρα «Το ίδιο είναι και τα παιχνίδια στην Κρήτη και την Κύπρο. Αν κοιτάξετε στην Κύπρο βλέπουμε καθαρά ότι δεν υπάρχει μια κανονική διαδικασία. Στην Κρήτη έχει εξαλειφθεί η παρουσία των Τούρκων μουσουλμάνων. Αν θέλουν να δουν γενοκτονία, ας κοιτάξουν στην Κρήτη. Αν θέλουν να δουν γενοκτονία ας κοιτάξουν στην Κύπρο το 1960 και μετά. Η Τουρκία είδε αυτό το παιχνίδι και αυτό που κάνει σήμερα η Τουρκία με την άδεια του Προέδρου μας είναι να σκίσει αυτό τον χάρτη ο οποίος άλλωστε δεν υπάρχει και θα τον πετάξει. Η υπογραφή της συμφωνίας μας με τη Λιβύη είναι ντε φάκτο σκίσιμο αυτού του χάρτη», ανέφερε.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος κατηγορεί την Γαλλία ότι επιδιώκει αδιανόητα παιχνίδια και έχει γίνει το παιχνίδι της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων. «Η Αίγυπτος έχει γίνει το παιχνίδι άλλων χωρών. Είναι το παιχνίδι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ρωσίας. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα που δεν γνωρίζει σε ποια γεωγραφική περιοχή ανήκει. Η Γαλλία έχει μπερδέψει και την ΕΕ», ανέφερε.

Υποστήριξε περαιτέρω ότι η Τουρκία θέλει να αυξήσει το επίπεδο της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. «Επομένως η ανατολική Μεσόγειο δεν είναι πεδίο πολέμου. Αν κινηθούμε μαζί στην ανατολική Μεσόγειο, μπορεί να αυξηθεί η ευημερία, μπορούν να διαμοιραστεί ο φυσικός πλούτος που θα βγει από εκεί. Αφήστε τα τεχνάσματα, παρακαλώ η Τουρκία δεν είναι μια χώρα με την οποία δεν κάθεται κάποιος να διαπραγματευτεί μαζί της. Θα καθίσουμε και θα συζητήσουμε. Σχέση όλοι κερδίζουν (win-win). Η Τουρκία δηλώνει αυτή τη θέση της σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Σε ερώτηση ποιες είναι οι “κόκκινες γραμμές” της Τουρκίας, ο Φουάτ Οκτάι απάντησε ότι «η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη για να περιοριστεί στην ηπειρωτική χώρα, η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη για να κοπεί η αναπνοή της. Αν κάποιος προσπαθήσει να το κάνει αυτό θα κοπεί η δική του η ανάσα. Θα φτάσει σε σημείο να μην μπορεί εκείνος να πάρει ανάσα. Επομένως η Μεσόγειος είναι η “γαλάζια πατρίδα” μας και η “γαλάζια πατρίδα” μας είναι η “κόκκινη γραμμή” μας. Αν κοιτάξετε στις “κόκκινες γραμμές” μας υπάρχει η Κύπρος. Καμιά λύση που δεν βασίζεται στη πολιτική και κυρίαρχη ισότητα και με τον ίδιο τρόπο τον δίκαιο διαμοιρασμό του φυσικού πλούτου αποτελεί κόκκινη γραμμή μας. Και η χρήση των δικαιωμάτων στο πλαίσιο των συμφωνιών που σύναψε η Τουρκία με την “ΤΔΒΚ” είναι κόκκινες γραμμές μας. Μια άλλη κόκκινη γραμμή μας είναι η συμφωνία που υπογράψαμε με τη Λιβύη για την ΑΟΖ. Και η γραμμή που δημιουργήσαμε εκεί είναι “κόκκινη γραμμή” μας. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μα ποτέ να παραβιαστεί», ανέφερε.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος είπε ακόμη ότι σε εκείνη την περιοχή θα έχουν και μια άλλη “κόκκινη γραμμή” και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες σχετικά με αυτό. «Αφορά την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου που πηγάζει από τις συμφωνίες που υπογράφηκαν πριν από 100 χρόνια. Δηλαδή αν κοιτάξουμε, αντίθετα με τι συμφωνίες τα νησιά του Αιγαίου έχουν στρατιωτικοποιηθεί. Αυτό είναι απαράδεκτο για την Τουρκία. Ό,τι απαιτείται γι αυτό θα γίνει. Άλλωστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το πλαίσιο έχουν ξεκινήσει εργασίες νομικών διαδικασιών».

Ο Φουάτ Οκτάι υποστήριξε ότι είναι ένα μέρος που ο μουσουλμανικός λαός εξαφανίστηκε με γενοκτονία. «Αν κοιτάξετε κι εκεί είναι ένα μέρος στο οποίο οι διαδικασίες για προσάρτηση στην Ελλάδα έγιναν με πολλά παράνομα παιχνίδια. Επομένως κι εκεί υπάρχουν θέματα για τα οποία θα συζητήσουμε», ανέφερε.

