Οικονομία

Τιμητική σύνταξη για όσους πολέμησαν στην Κύπρο

Ποιούς αφορά η ισόβια, μηνιαία τιμητική παροχή και απο πότε θα αρχίσει η καταβολή της

Σε ανακοινωση του Υπ. οικονομικών αναφέρεται ότι "Το Υπουργείο Οικονομικών, ως ελάχιστη ανταμοιβή για την προσφορά των Ελλήνων οπλιτών που, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συμμετείχαν στα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974, υπηρετώντας στη Ζώνη Πρόσω, τους χορηγεί ισόβια μηνιαία τιμητική παροχή ύψους 200 ευρώ, από την 1η Αυγούστου 2020.

Η εν λόγω παροχή θεσπίζεται με τροπολογία στο υπό συζήτηση Φορολογικό Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και θα χορηγείται με μοναδική προϋπόθεση την προσκόμιση πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αυτή η ελάχιστη τιμητική προσωπική παροχή είναι προφανές ότι απαλλάσσεται από τη φορολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και οποιασδήποτε άλλης κράτησης. Επιπλέον, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή τα χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα.

Η Κυβέρνηση, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αποδεικνύει έμπρακτα ότι αναγνωρίζει τους αγώνες και τιμά την προσφορά όλων όσοι έδωσαν μάχες στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση του Έθνους και της πατρίδας".