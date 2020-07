Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Ο κίνδυνος δεν έφυγε, μην το ξεχνάτε (βίντεο)

Tην ανάγκη τήρησης των μέτρων ασφαλείας για τον κορονοϊό, εφιστά ο Πρωθυπουργός.

Μήνυμα με το οποίο εφιστά την προσοχή στην ανάγκη τήρησης των μέτρων ασφαλείας για τον κορονοϊό, ανήρτησε στο Twitter ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδεύοντάς το με ένα βίντεο με σχετικές ενημερωτικές συμβουλές.

«Όλοι μαζί αντιμετωπίσαμε με επιτυχία το πρώτο κύμα Covid-19, αλλά ο κίνδυνος δεν έφυγε και δεν πρέπει να ξεχαστούμε τώρα που είναι καλοκαίρι. Όπως ακούσαμε τους ειδικούς όλο αυτό το διάστημα, τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας και τώρα που ανοίγουμε σταδιακά την Ελλάδα σε επισκέπτες», αναφέρει στο tweet του ο Πρωθυπουργός.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 27, 2020