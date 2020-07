Κόσμος

Φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Άγκυρα (βίντεο)

Στις φλόγες παραδόθηκε πολυώροφο κτίριο στην τουρκική πρωτεύουσα.

Πύρινος εφιάλτης σε εμπορικό κέντρο της Άγκυρας, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στον 5ο όροφο και πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν για να την θέσουν υπό έλεγχο, ενώ εργαζόμενοι και επισκέπτες το εγκατέλειψαν άρον-άρον.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.

– Reports of a major fire in a business centre in Ankara, Turkey

pic.twitter.com/uCAa16vEPY — Roro mattar (@roromattar83) July 27, 2020