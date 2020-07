Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Πού και πότε θα διεξαχθεί ο τελικός ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Ριζούπολη, αλλά αναβλήθηκε κατόπιν εισήγησης της Αστυνομίας.

Στις 30 Αυγούστου, στο ΟΑΚΑ, θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ στη σημερινή συνεδρίασή της.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 26 Ιουλίου στη Ριζούπολη, ωστόσο αναβλήθηκε, καθώς η Αστυνομία δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή της στο γήπεδο “Γεώργιος Καμάρας”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη του Κυπέλλου αναφέρει ότι ο τελικός πρέπει να διεξαχθεί σε ουδέτερο για τους δύο φιναλίστ γήπεδο, ωστόσο η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε αποστείλει στις 19 Ιουλίου επιστολή στην ΕΠΟ, με την οποία ζητούσε τον ορισμό του αγώνα με την “Ένωση” στο ΟΑΚΑ.