Κοινωνία

“Καυτές” καταθέσεις για το Μάτι από Φλώρο και Αποστολάκη (βίντεο)

Τι λένε για καθυστέρηση για συνδρομή των πυροσβεστών από εναέρια μέσα, τα οποία ήταν διαθέσιμα, αλλά και για την παροχή βοήθειες σε πληγέντες.

Της Λίας Κοντοπούλου

Εκτός από τις αποκαλύψεις του πραγματογνώμονα Λιότσιου, στο νέο αίτημα του ανακριτή περιλαμβάνονται στοιχεία από δύο πολύ σημαντικές καταθέσεις. Είναι του νυν και του πρώην Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, του Κωνσταντίνου Φλώρου και του Ευάγγελου Αποστολάκη.

Και οι δύο ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων κατέθεσαν ότι τα κρίσιμα λεπτά, όταν η φωτιά είχε αρχίσει να εξαπλώνεται προς τη μεριά του Νέου Βουτζά, δεν τους ζητήθηκε από το Συντονιστικό Κέντρο να στείλουν τα εναέρια μέσα του Στρατού, για να συνδράμουν στην κατάσβεση, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Όπως προκύπτει από έγγραφα που αφορούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας υπήρχαν πέντε ελικόπτερα, που δεν χρησιμοποιήθηκαν εγκαίρως, καθώς δεν είχε ζητηθεί βοήθεια.

Επιπλέον, οι δύο ανώτατοι αξιωματικοί κατέθεσαν ότι, με δική τους πρωτοβουλία, έστειλαν σωστικά μέσα για να περισυλλέξουν τους πολίτες που είχαν πέσει στη θάλασσα για να σωθούν από την πύρινη λαίλαπα.

Τα νέα αυτά στοιχεία, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις Λιότσιου και άλλα στοιχεία από συνολικά οκτώ εφόδους που έχει πραγματοποιήσει ο ανακριτής, τον οδήγησαν στο να επαναδιατυπώσει το αίτημά του για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης με ενδεχόμενο δόλο.

Εν τω μεταξύ, την Τρίτη 28/7/2020 θα κατατεθεί η μηνυτήρια αναφορά του Δήμου Κυθήρων για την πυρκαγιά του 2017, υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που έχουν δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες.