Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: μίλησαν το laptop και το δεύτερο κινητό της 35χρονης (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τα ευρήματα των αστυνομικών. Σε άλλο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η άτυχη Ιωάννα, που θα υποβληθεί σε 7η επέμβαση.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Μίλησαν» το κινητό τηλέφωνο και το laptop της 35χρονης που κατηγορείται για την επίθεση με βιτριόλι τον περασμένο Μάιο, στην Καλλιθέα. Τα στοιχεία που κατάφεραν να ανασύρουν από τις ηλεκτρικές συσκευές οι ερευνητές των Εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να δένουν περισσότερο την κατηγορία.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια οι ερευνητές κατάφεραν να επαναφέρουν το ιστορικό από laptop και κινητό, το οποίο η κατηγορούμενη φέρεται να διέγραψε λίγες ημέρες πριν από την σύλληψή της. Από εκεί προκύπτουν νέα στοιχεία, τα οποία δίνουν απαντήσεις σε δυο μέχρι στιγμής αναπάντητα ερωτήματα: ποιος ήταν ο άνθρωπος ή η εταιρία από την οποία η φερόμενη ως δράστης προμηθεύτηκε την καυστική ύλη, αλλά και αν είχε συνεργό που πιθανώς την βοήθησε, ακόμη και εν αγνοία του!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη φέρεται να είχε προχωρήσει στην αναζήτηση περούκας την περίοδο 6-9 Μαΐου, δηλαδή 10 ημέρες πριν από την επίθεση. Τα αποκαλυπτικά στοιχεία αναμένεται να γνωστοποιηθούν στον ανακριτή τις επέμενες ημέρες

Η 35χρονη κατηγορούμενη βρίσκεται προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές της Θήβας, εξακολουθεί να τηρεί το δικαίωμα της σιωπής που της παρέχει ο νόμος και ακόμη δεν έχει απολογηθεί. Παραμένει ψύχραιμη και λιγομίλητη σε θάλαμο με άλλες 5 συγκρατούμενες, ενώ συχνά επικοινωνεί στο τηλέφωνο με την οικογένειά της και τον νομικό της εκπρόσωπο.

Σήμερα η άτυχη Ιωάννα μεταφέρθηκε από το Θριάσειο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νικαιας, προκειμένου να την εξετάσουν εξειδικευμένοι οφθαλμίατροι, οι οποίοι παλεύουν να σώσουν το αριστερό της μάτι, το οποίο έχει υποστεί και την μεγαλύτερη βλάβη από την επίθεση. Αυτήν την εβδομάδα η Ιωάννα αναμένεται να οδηγηθεί στο 7ο χειρουργείο για την αποκατάσταση του προσώπου της