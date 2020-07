Life

Τσιτσιπάς, Μέσι και Ρονάλντο απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα (βίντεο)

Ο τενίστας γνωρίζει τις ομορφιές της Ελλάδας, μαζί με τον Μ. Καραλή, ενώ οι άσοι της μπάλας προτιμούν τις διακοπές σε θαλαμηγό, λόγω κορονοϊού.