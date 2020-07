Κοινωνία

Πρέβεζα: Πέθανε η ηλικιωμένη που είχε βιαστεί από Πακιστανό

Κατέληξε στο νοσοκομείο η άτυχη 83χρονη. Ο αλλοδαπός δράστης είναι προφυλακισμένος.

Έχασε τη “μάχη” για να κρατηθεί στη ζωή, στην Εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, η 83χρονη γυναίκα από την Πρέβεζα, η οποία είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και ξυλοδαρμού από έναν 40χρονο Πακιστανό.

Το περιστατικό είχε συμβεί στις 20 Ιουνίου. Τότε μία γυναίκα που φρόντιζε την ηλικιωμένη, την βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι όπου διέμενε.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 40χρονο Πακιστανό, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Γρεβενών. Μετά την εξέλιξη αναμένεται να αλλάξουν οι κατηγορίες που τον βαραίνουν.