Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Με τον ΟΔΙΠΥ θέλουμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας

Τι απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία.

«Το να βάζουμε ταμπέλες και να μένουμε σε μια στείρα αντιπολίτευση με ιδεολογήματα, δεν βοηθάει», ανέφερε ο Yπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, απαντώντας στην κριτική των βουλευτών της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο σχετικά με την ίδρυση Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ), η συζήτηση του οποίου ολοκληρώθηκε στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Το σχέδιο νόμου υπερψηφίσθηκε επί της αρχής στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, από τη Νέα Δημοκρατία, καταψηφίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ 25, ενώ το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Κατά τη συζήτηση, η αντιπολίτευση υποστήριξε πως νομική μορφή του ΟΔΙΠΥ, ως ανώνυμη εταιρεία, δεν θα έχει τα εχέγγυα να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Απαντώντας ο Βασίλης Κικίλιας, υπενθύμισε πως το ίδιο επιχείρημα είχε αναπτυχθεί και κατά την σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), αλλά η πράξη απέδειξε πόσο σημαντική ήταν αυτή η μορφή, ώστε να έχει την ευελιξία που χρειάστηκε για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο ΟΔΙΠΥ, είπε ο Yπουργός, «θα είναι μια Α.Ε., που ο μόνος μέτοχός της είναι το Υπουργείο Οικονομικών, με δημόσια εξουσία για να ασκεί έλεγχο και να επιβάλλει κυρώσεις όταν χρειάζεται. Θα είναι μια Α.Ε. που θα προέρχεται από τα σπλάχνα του ελληνικού Δημοσίου και πηγάζει από την ανάγκη, του να προσφέρουμε στον Έλληνα ασθενή ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας. Θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του εκάστοτε υπουργού Υγείας».

Ο κ. Κικίλιας αναρωτήθηκε «γιατί είναι κακό ο ΟΔΙΠΥ να έχει ως εξωτερικούς αξιολογητές καθηγητές πανεπιστημίου όπως έχουμε την κυρία Κοτανίδου για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ή τον κ. Παναγιωτακόπουλο για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις…». Αλήθεια «ποιο είναι αυτό το νεοφιλελεύθερο και το αόρατο φάντασμα, που θα έρθει ως ΟΔΙΠΥ και θα περάσει οριζόντια ως φάντομ πάνω από τη χώρα και θα διαλύσει όλα… που σας φοβίζει;» αναρωτήθηκε και πρόσθεσε: «Προφανώς θα βρούμε τους καλύτερους των καλύτερων, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για να αξιολογήσουν όλες τις μονάδες Υγείας μας».

Ο Βασίλης Κικίλιας επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ενώ το Υπουργείο άκουσε τις εποικοδομητικές προτάσεις που έκανε «σχετικά με τον ρόλο του ΟΔΙΠΥ στον στρατηγικό σχεδιασμό», και ενώ κοιτάζουμε το πώς θα μπορέσει ο οργανισμός αυτός να ελέγχει και τις ιδιωτικές δομές Υγείας, «εσείς τώρα ανακαλύπτετε άλλες αιτιάσεις για να καταψηφίσετε το νομοσχέδιο. Πραγματικά τα έχω χάσει με αυτά που ακούω... Αν βρίσκετε άλλες προφάσεις για να μην ψηφίσετε το νομοσχέδιο, τότε το κάνετε μόνο προς χάριν μικροπολιτικής, και αυτό θεωρώ ότι είναι κακός οιωνός», ανέφερε.

Σχετικά με το εάν η Κυβέρνηση στηρίζει ή όχι τον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ, ο κ. Κικίλιας ανέφερε απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση, πως «αυτά που λέτε εσείς είναι λόγια… Εμείς αποδείξαμε στην πράξη, ένα χρόνο και εν μέσω κορονοϊού και πανδημίας, ότι όχι μόνο δεν χάθηκε ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ, αλλά το ενισχύσαμε με 5.500 γιατρούς νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Προσθέσαμε έξτρα χρηματοδότηση. Βρήκαμε κρατικά κεφάλαια, αλλά και με τη βοήθεια από ιδιώτες προμηθευτήκαμε αναπνευστήρες και κρεβάτια. Προχωράμε σε 1.200 κλίνες σε ΜΕΘ, που θα υλοποιηθούν εντός του έτους. Έχει κατακυρωθεί η σύμβαση για τις 50 κλίνες του 'Σωτηρία'. Προχωράνε οι 11 κλίνες στο Γενικό Κρατικό...».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, επέμεινε ότι ο ΟΔΙΠΥ «είναι ένα νεοφιλελεύθερης κοπής εργαλείο που υπηρετεί το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης, που θέλει λιγότερο κράτος στην Υγεία και μεγαλύτερα ανοίγματα σε ιδιώτες επενδυτές και ασφαλιστικές εταιρείες». Το αίτημα, είπε, για ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα Υγείας, «δεν χρειάζεται να το αναθέσουμε εργολαβικά σε μία Α.Ε.». Παράλληλα ζήτησε από τον Υπουργό, να μην επιμείνει στην διάταξη που προβλέπει ότι ο πρόεδρος του ΕΟΦ μπορεί να μην είναι αποκλειστικής απασχόλησης.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Πουλάς, εξέφρασε τις σοβαρές επιφυλάξεις και τους έντονους προβληματισμούς του, λέγοντας πως «οι αντιρρήσεις μας δεν είναι μόνο τεχνοκρατικού χαρακτήρα, αλλά εδράζονται στην πολιτική σκοπιμότητα της ίδρυσης του ΟΔΙΠΥ», Εξήγησε δε, ότι ως Κίνημα Αλλαγής «δεν είμαστε σε καμία περίπτωση αντίθετοι με την αξιολόγηση, αλλά στο να γίνει ο ΟΔΙΠΥ ένα όχημα που θα οδηγήσει στον μαρασμό των δημόσιων δομών υγείας με πρόσχημα την αξιολόγηση».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, τόνισε πως «η ίδρυση του ΟΔΙΠΥ θα αποτελέσει ένα μηχανισμό επιτάχυνσης των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων στην Υγεία». Πρόκειται είπε «για ένα μέτρο κλιμάκωσης της επίθεσης σε βάρος της Υγείας του λαού».

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, ανέφερε πως «το παρόν σχέδιο νόμου εγείρει έντονους προβληματισμούς, δηλαδή, το πώς και τι θα ελέγχει ο Οργανισμός αυτός, καθώς τα όσα περιγράφονται, είναι αρμοδιότητες που κάλλιστα θα μπορούσαν να καλυφθούν από δημόσιους φορείς του Υπουργείου Υγείας και τους ελεγκτικούς του μηχανισμούς.

Ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ 25, Κλέων Γρηγοριάδης, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «αντισυνταγματικό, το οποίο εμπορευματοποιεί την Υγεία χρησιμοποιώντας τον επικοινωνιακό “φερετζέ” ενός δήθεν ανεξάρτητου Οργανισμού, που θα αξιολογεί δήθεν αμερόληπτα και αντικατοπτρίζει πλήρως το όραμα της Κυβέρνησης για την Υγεία μας, που είναι η παράδοσή της στην αγορά».