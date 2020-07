Κοινωνία

Μεγάλος Περίπατος: επιπλέον λωρίδα στην Πανεπιστημίου και λεωφορειολωρίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριήμερη ανοιχτή συζήτηση όλων των φορέων προανήγγειλε ο Κώστας Μπακογιάννης, κάνοντας λόγο για κοινές λύσεις που θα αλλάξουν προς το καλύτερο την Αθήνα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, «δύο μήνες μετά την έναρξη του Μεγάλου Περιπάτου, η συνεχής παρακολούθηση και επιστημονική αξιολόγηση του έργου, καθώς επίσης και η δημόσια διαβούλευση μας παρέχουν πλέον σημαντικά στοιχεία και δεδομένα. Έχει έρθει η ώρα να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά, τα οποία μάλιστα συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή με τους εκπροσώπους των παρατάξεων και της επιστημονικής κοινότητας, στις συναντήσεις μας με τους φορείς, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να προχωρήσουμε στο δεύτερο τρίμηνο της πιλοτικής παρέμβασης, το οποίο ξεκινά στις 21 Αυγούστου». Αυτό τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στην εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία την παράταση κατά τρεις μήνες της πιλοτικής παρέμβασης του Μεγάλου Περιπάτου.

Στην συνεδρίαση συζητήθηκε η λήψη επιπλέον υποστηρικτικών μέτρων (σηματοδότηση, διαρκής αστυνόμευση, ελεγχόμενη στάθμευση κ.α.) και η ουσιαστική ενεργοποίηση των λεωφορειολωρίδων που θα διευκολύνει την ταχύτερη κίνηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων, «η πιλοτική δοκιμή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού Πανεπιστημίου ξεκίνησε με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας όλων των οχημάτων. Εν όψει της αξιολόγησης της πρώτης φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εφαρμογή του «Μεγάλου Περιπάτου», προχωράμε στη διατήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας για τα Ι.Χ. σε τρεις και στην προσθήκη μίας επιπλέον λωρίδας για τη διέλευση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αυστηρά οριοθετημένης. Με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε μία ακόμα λωρίδα της Πανεπιστημίου για την κυκλοφορία των οχημάτων, ώστε να έχουμε εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων, και να προχωρήσουμε στις αποφάσεις για τη διαμόρφωση του τελικού έργου».

«Δεν χρησιμοποιούμε την διαβούλευση στους τύπους ή για τους τύπους. Την κάνουμε πιο συστηματική και τη διευρύνουμε» ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων και ανακοίνωσε ότι η διαβούλευση θα κορυφωθει με μια τριήμερη δημόσια συζήτηση όλων των φορεών στις Αρχές Σεπτεμβρίου, στη βάση όλων των δεδομένων που θα υπάρχουν τότε.

Μίλησε επίσης και για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο καταρτίζεται από τον Δήμο Αθηναίων και θα αποτελέσει κορωνίδα της διαβούλευσης καθώς είναι το θεσμικό εκείνο όχημα που «θα μας επιτρέψει να λαμβάνουμε αποφάσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην ανάκτηση του δημόσιου χώρου και στη διαχείρισή του. Επιπλέον θα μας επιτρέψει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα θεσμοθέτησης πεζοδρόμων, διαπλάτυνσης πεζοδρομίων και χαρακτηρισμού δρόμων ήπιας κυκλοφορίας σε σύντομο χρονικό διάστημα και να αποκτήσει το δημοτικό συμβούλιο εργαλεία πολιτικής για τις χρήσεις γης» τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Ακολουθούν σημεία της εισήγησης του Δημάρχου Αθηναίων στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Μεγάλος Περίπατος φέρνει κάτι καινούργιο. Μας βάζει όλους στο ίδιο τραπέζι για να το συζητήσουμε. Μας βάζει στη διαδικασία, για πρώτη φορά, να ξεφύγουμε από μία λογική που όλοι καταδικάζουμε, αλλά όλοι τελικά υποκύπτουμε σε αυτή. Στη λογική της κορδέλας. Δεν έχει ανάγκη η Αθήνα από εγκαίνια και κορδέλες. Θέλει έργα όπως αυτό. Έργα που τα βλέπουμε, τα ζούμε και τα συνδιαμορφώνουμε. Ναι, είναι περίεργο για την ελληνική πραγματικότητα αλλά μπορούμε να το κάνουμε.

Μία τέτοια διαρκής, επίμονη και ουσιαστική συζήτηση τόσων ανθρώπων και τόσων φορέων, γίνεται για πρώτη φορά. Είναι ένα σημαντικό κρας τεστ για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να μην αποφασίζουν μερικοί για το μέλλον όλων. Να αποφασίζουμε όλοι για το μέλλον μας και το μέλλον της πόλης. Είναι κατάκτηση και ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα παντού. Να δείξουμε έναν νέο τρόπο διοίκησης και λήψης αποφάσεων.

Να μην αποφασίζουν μερικοί για το μέλλον όλων. Να αποφασίζουμε όλοι για το μέλλον μας και το μέλλον της πόλης. Ο Μεγάλος Περίπατος ξεκίνησε με ένα διττό στόχο:

Να ευθυγραμμιστεί η Αθήνα με πολλές άλλες πρωτεύουσες ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για τον κορωνοϊό. Να κάνουμε δηλαδή το αυτονόητο. Να δώσουμε το χώρο που δίνουν όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στους πολίτες τους. Να αποτελέσει μία μεγάλη πιλοτική παρέμβαση για την απελευθέρωση δημοσίου χώρου, αλλά και να φέρει την αυτονόητη ισορροπία στις μετακινήσεις.

Η σημερινή συνεδρίαση είναι μια καλή ευκαιρία για μια πρώτη αποτίμηση του Μεγάλου Περιπάτου. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε τα νέα δεδομένα που δημιουργεί.

Αν και είναι πολύ νωρίς – μόλις δύο μήνες μετά την έναρξή του, η διαβούλευση του έργου, μας δίνει στοιχεία που γεννιούνται από την καθημερινή συνύπαρξη των πολιτών και όλων μας με αυτό. Έχει έρθει η ώρα να λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία , τα δεδομένα και όλα αυτά που συζητήσαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην διαπαραταξιακή επιτροπή με τους εκπροσώπους των παρατάξεων και της επιστημονικής κοινότητας, στις συναντήσεις μας με τους φορείς, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να προχωρήσουμε στο δεύτερο τρίμηνο που αρχίζει στις 21 Αυγούστου.

Έχει έρθει η ώρα να λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία Ταυτόχρονα με την υλοποίηση του πιλοτικού έργου προχωρήσαμε στην παρακολούθηση της κυκλοφορίας, με την ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ να αξιολογεί συστηματικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

παρακολούθηση της κυκλοφορίας, με την ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ Ολοκληρώνουμε την κατάρτιση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου . Είναι ένα σπουδαίο εργαλείο στα χέρια του Δημοτικού Συμβουλίου που μας επιτρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην ανάκτηση του Δημόσιου Χώρου και την διαχείρισή του. Ως προς την ανάκτηση του δημόσιου χώρου δίνει την δυνατότητα θεσμοθέτησης πεζοδρόμων, διαπλάτυνσης πεζοδρομίων και χαρακτηρισμού δρόμων ήπιας κυκλοφορίας σε σύντομο χρονικό διάστημα (να θυμίσω ότι η τελευταία προσπάθεια θεσμοθέτησης πεζοδρόμων που έγινε από τον Δήμο, ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2009 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020). Ο Δήμος θα δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό καταγραφής και παρακολούθησης αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων και μετά από ειδική μελέτη θα μπορεί να ασκεί πολιτική σχετικά με την επιθυμητή ποσόστωση χρήσεων γης.

Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Από την πρώτη στιγμή, μπήκαμε στην περίοδο της αναλυτικής διαβούλευσης. Όχι προσχηματικά, όχι επιφανειακά. Συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να το κάνουμε στην ουσία. Να ακούμε, να συζητάμε και να αξιολογούμε.

Συστήσαμε την επιτροπή διαβούλευσης η οποία αποτελείται από σπουδαίους επιστήμονες. Ανθρώπους εγνωσμένου κύρους που γνωρίζουν άριστα το αντικείμενό τους. Αυτή η επιτροπή συνεδριάζει κάθε εβδομάδα με πολύωρες και εξαιρετικά ουσιαστικές συζητήσεις. Το κάναμε αυτό γιατί για μία τέτοια παρέμβαση, κάθε λέξη που ακούγεται πρέπει να έχει επιστημονική και εμπειρική τεκμηρίωση. Αυτός ήταν ο λόγος που στις συνεδριάσεις αυτές συμμετείχε ο Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων, η Μελετητική Ομάδα του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, ο Συλλόγων Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών. Γιατί θέλαμε και θέλουμε, κάθε επόμενο βήμα, να γίνεται συντονισμένα, να είναι αποτέλεσμα μελέτης και επιστημονικής καταγραφής.

Ταυτόχρονα, ανοίξαμε δύο μεγάλους κύκλους διαβουλεύσεων με τους φορείς της αγοράς και του τουρισμού.

Στις 16 Ιουλίου, συζητήσαμε με τους εκπροσώπους των επίσημων φορέων του τουρισμού. Μιλήσαμε στη βάση της μελέτης της Marketing Greece που εκπονήθηκε ειδικά για τον Μεγάλο Περίπατο και τον Τουρισμό και κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις. Κυρίως ακούσαμε. Τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του HATTA, του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, του, Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής, του HAPCO, της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού.

Στις 24 Ιουλίου συζητήσαμε πάλι έχοντας συγκεκριμένη μελέτη και προτάσεις, με τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών και εμπορικών φορέων. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος, η ΓΣΕΒΕΕ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος, Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Επίσης για πρώτη φορά από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, λειτουργεί συντονιστικό όργανο για την κυκλοφορία και την εφαρμογή του Μεγάλου Περιπάτου. Ένα όργανο που λειτουργεί με εκπροσώπους του Δήμου μας, των τεχνικών υπηρεσιών και του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας, της τροχαίας, του ΟΑΣΑ, του ΟΣΥ, του ΕΜΠ και του Υπουργείου Μεταφορών. Είναι ο συντονισμός που χρειάζεται για να βλέπουμε τον Μεγάλο Περίπατο στην πράξη, στην εφαρμογή του, καθημερινά.

Ανοίγουμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την προσβασιμότητα και τις μετακινήσεις των Ατόμων με Αναπηρία. Ένα κεφάλαιο που έπρεπε να είναι αυτοτελές και ξεχωριστό εδώ και πολλά χρόνια. Έχει έρθει η ώρα να το δούμε σοβαρά και διαφορετικά. Όχι με ευχολόγια αλλά στην πράξη. Και αυτό το κάνουμε πάλι με διαβούλευση. Μιλάμε με τους εκπροσώπους των φορέων και ακούμε, συναποφασίζουμε παρεμβάσεις. Ήδη, με την συμφωνία που υπογράψαμε με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ανεβάζουμε τον πήχη και συζητάμε με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην πόλη. Ήδη, ο Μεγάλος Περίπατος, γίνεται η μήτρα των αλλαγών για την πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Ήδη, ο Μεγάλος Περίπατος, γίνεται η μήτρα των αλλαγών για την πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Μία σημαντική απόδειξη ότι ο Μεγάλος Περίπατος γεννήθηκε και εξελίσσεται με διάλογο και συζήτηση, είναι και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης. Τι ακούσαμε, τι συζητήσαμε και πώς προχωράμε. Συνεχίζουν να καταγράφονται όλες οι απόψεις, αλλά και προτάσεις βελτίωσης του έργου. Είναι προτάσεις που αξιολογούνται από τους επιστήμονες και τους ειδικούς. Και οφείλουμε, τις προτάσεις που λειτουργούν θετικά για την εξέλιξη του έργου, να της υιοθετήσουμε και να τις ενισχύσουμε.

Είναι προτάσεις που αξιολογούνται από τους επιστήμονες και τους ειδικούς. Μέσα σε αυτές τις βελτιώσεις, συμπεριλαμβάνονται και οι στοχευμένες παρατηρήσεις του κυρίου Γερουλάνου και τον ευχαριστώ που τις έκανε.

Βελτιώσεις:

Κυκλοφοριακά:

Λήψη επιπλέον υποστηρικτικών μέτρων (σηματοδότηση, ελεγχόμενη στάθμευση, κλπ.) Ενεργοποίηση των λεωφορειολωρίδων Διαρκής αστυνόμευση Συνεχής παρακολούθηση και αποτίμηση της επιρροής των ρυθμίσεων Επίσης, η πιλοτική δοκιμή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού Πανεπιστημίου ξεκίνησε με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας όλων των οχημάτων. Εν όψει της αξιολόγησης της πρώτης φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εφαρμογή του «Μεγάλου Περιπάτου», προχωράμε στη διατήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας για τα Ι.Χ. σε τρεις και στην προσθήκη μίας επιπλέον λωρίδας για τη διέλευση των ΜΜΜ, αυστηρά οριοθετημένης. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μία ακόμα λωρίδα της Πανεπιστημίου για την κυκλοφορία των οχημάτων, ώστε να έχουμε εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων, και να προχωρήσουμε στις αποφάσεις για τη διαμόρφωση του τελικού έργου.

Διαβούλευση:

Αξιοποιούμε τον διάλογο ως εργαλείο βελτίωσης του έργου και όχημα για να εξελιχθεί με τις καλύτερες προδιαγραφές . Η διαβούλευση κορυφώνεται με ένα τριήμερο ανοιχτής και ζωντανής συζήτησης με όλους τους φορείς στις αρχές του Σεπτέμβρη. Ο διάλογος θα διεξαχθεί δημόσια, βάσει όλων των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας. Σε αυτή την κατεύθυνση έχω ζητήσει από τον κύριο Γιαννή, τον οποίο και ευχαριστώ για όλα, να δημοσιοποιηθούν όχι μόνο τα συμπεράσματα της μελέτης, αλλά όλη η έρευνα καθώς και όλα τα σενάρια, που απορρίφθηκαν προτού καταλήξουμε στο σχέδιο του Μεγάλου Περιπάτου και να δημοσιοποιηθούν όλοι οι συνεργαζόμενοι με το ΕΜΠ φορείς και ιδιώτες. Παράλληλα, δίνεται ήδη σε δημοσιότητά και για διαβούλευση όλο το μελετητικό κεφάλαιο που έχει στη διάθεση του ο Δήμος.

Συστήνουμε δυο νέες δομές:

Μονάδα Ενημέρωσης και Υποστήριξης για τα ερωτήματα και τις προτάσεις των πολιτών Μόνιμο Παρατηρητήριο Κινητικότητας στην Αθήνα

Στην Αθήνα γεννιέται κάτι μεγάλο. Ας αντέξουμε τους πόνους του τοκετού. Ένα πράγμα θέλω να καταστήσω σε όλους εσάς σαφές: ότι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτού του έργου, δεν είναι μόνο τα οφέλη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Είναι αυτό που θα έχουμε κατακτήσει στο τέλος. Πέρα από ιδεολογίες, πέρα από πλειοψηφίες και συσχετισμούς, θα έχουμε μιλήσει, θα έχουμε διαφωνήσει, αλλά θα έχουμε καταλήξει σε κοινές λύσεις που θα αλλάξουν προς το καλύτερο την Αθήνα. Και δεν θα είναι έργο ενός δημάρχου, θα είναι έργο όλων μας».