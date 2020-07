Κοινωνία

Απόπειρα δολοφονίας έξω από φούρνο

Ποιό ειναι το θύμα της επίθεσης, που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Στο Ασκληπιειο της Βούλας νοσηλεύεται ένας 50χρονος, ύστερα από την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του σε φούρνο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λιγο μετά τις 21:00 της Δευτέρας, ενώ ήταν σε χώρο στάθμευσης ενός φούρνου στη Βούλα, δυο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα τον προσέγγισαν και άνοιξαν πυρ εναντίον του, τραυματίζοντας τον.

Αστυνομικές πηγες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στον κόσμο της νύχτας, το οποίο είχα κατηγορηθεί το 2003 για απόπειρα δολοφονίας και το 2015 για εκβιασμούς σε ιδιοκτήτες καταστημάτων.

Ειναι η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας μέσα σε λίγες ώρες, μετά απο την επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Στέφανος Χίος, στα Βριλήσσια.